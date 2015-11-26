Медиабизнес Игоря Пушкарева готовят к продаже

После обвинительного вердикта и отказа от политических амбиций экс-мэр Владивостока решил распрощаться со СМИ

Акция "Владивосток-новости". Фото: ИА PrimaMedia

Самое значимое из оставшихся местных общественно-политических печатных изданий — газета "Владивосток" — может сменить собственника. Как стало известно ИА PrimaMedia, медиахолдинг осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, в который помимо газеты с 30-летней историей входят две популярных радиостанции, телеканал и еще ряд изданий, готовят в продаже. На данный момент проводится оценка активов. Среди возможных покупателей на рынке называют представителей окружения губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Пул СМИ молодого и влиятельного политика начал формироваться в период депутатской карьеры Игоря Пушкарева в Заксобрании Приморья, на посту сенатора, и получил окончательное оформление после его избрания на пост мэра Владивостока в 2008 году.

Медиахолдинг семьи Пушкаревых включает несколько компаний, которые находятся под управлением УК "Восток-цемент": это "ИД Бизнес Кейс" и АО "Владивосток-Новости". В структуре холдинга один кабельный ТВ-канал – "VIII канал Владивостока", он был доступен в цифровом пакете всех крупных провайдеров на территории Приморья. С прошлого года "Подряд" прекратил трансляцию. Телеканал и менеджмент "Подряда", который принадлежит семье главного справоросса Приморья, депутата Заксобрания Алексея Козицкого, не сошлись по условиям сотрудничества.Канал сегодня есть в пакетах VladLink, "Ростелекома" и "Альянстелекома". С 2018 года "VIII канал" транслируется в Youtube.

В медиаимперии Пушкарева также две популярные во Владивостоке радиостанции – "Лемма" и VBC, сайт Primorye24.ru. АО "Владивосток" является учредителем и издателем газеты "Владивосток", ИА Vladnews.ru, а также газет "Сады и огороды" и "Семь дней в Приморье".

Газета "Владивосток" на плаву находится вот уже 30 лет, юбилей издание отмечает в этом году. Через нее в свое время под руководством создателя газеты Валерия Бакшина прошли сильнейшие журналисты края: Андрей Островский (ныне главный редактор "Новой газеты" во Владивостоке"), Александр Сырцов (недавно вернулся в ЗАО "ПАРИ" в качестве заместителя генерального директора и главного редактора "ДВВ"), известный писатель Василий Авченко, Сергей Булах (сейчас директор высшей школы телевидения ВГУЭС), Андрей Калачинский (ведущий радио "Лемма", доцент высшей школы телевидения ВГУЭС), Владимир Ощенко (заместитель директора и начальник службы информационных программ ГТРК "Владивосток"), Игорь Черный (директор по развитию региональной сети PrimaMedia), Юрий Мальцев (фотокорреспондент "Новой газеты" во Владивостоке") и многие другие.

Пик популярности ежедневной газеты пришелся на 90-е. На базе редакции газеты в 1992 году было создано ЗАО "Владивосток" с уставным капиталом 140 тысяч рублей. Акционерами выступали редакция газеты "Владивосток", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" — его вкладом в капитал было здание по адресу Народный проспект, 13, где сейчас размещаются все СМИ холдинга, и другие юридические и физические лица. Редакционный пакет составлял порядка 30%.

Газета "Владивосток" входила в список любимых СМИ губернатора Приморья Евгения Наздратенко. При Сергее Дарькине издание было лояльно краевому "белому дому". В состав акционеров с блокирующим пакетом к тому времени вошла одна из структур экс-губернатора Сергея Дарькина – ЗАО "Ролиз" (около 25%), 30%-ый пакет акций получил другой приморский политик – депутат Заксобрания Приморья Джамбулат Текиев.

Позже свою долю Текиев продал структурам Игоря Пушкарева. Надо признать, что Пушкарев приобретал этот актив не в лучшие годы для газеты. В 2007-2008 годах газета переживала не самые простые времена и была фактически на грани разорения, требовались вложения. Было принято решение о продаже редакционного пакета. Конечным бенефициаром покупки стала УК "Восток-цемент", получившая в результате сделки более 50% акций. Следующим шагом, который предпринял мажоритарий, стало проведение допэмиссии, после чего в ЗАО не осталось акционеров с блокирующим пакетом: доля участия ДВПМ, Сергея Дарькина составила менее 10% у каждого. Проигнорировать такие действия со стороны партнера по медиабизнесу губернатор не мог. Последовали кадровые решения в медиаблоке краевой администрации, и, как говорят, именно на фоне этой истории возник первый серьезный конфликт между Дарькиным и Пушкаревым.

Основным акционером стала УК "Восток-цемент". В 2009 году новый владелец провел кадровые перестановки в руководстве редакции и компании, что, впрочем, сопровождалось скандалами. Издание пережило все этапы, характерные для газетного рынка – от рассвета до кризиса, в котором сегодня находятся многие печатные региональные СМИ. Тем не менее, газета "Владивосток" все еще находится на плаву и сейчас выходит несколько раз в неделю.

Вплоть до досрочной отставки Игоря Пушкарева с поста мэра Владивостока медиахолдинг использовался для информационного сопровождения работы его администрации, после ареста – стал основной площадкой освещения хода расследования дела Пушкарева с изложением позиции самого экс-мэра и его защиты.

9 апреля 2018 года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет. Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Защита Пушкарева подала апелляцию, а сам экс-мэр заявил, что политикой больше заниматься не планирует.

"Что касается политики, считаю, что я уже история. Я уже об этом неоднократно говорил, но повторюсь. Я не хочу и не буду заниматься тем, что называется политикой. А жизнь свою посвящу семье, детям, родителям, работе и благотворительности", — говорится в заявлении от имени Игоря Пушкарева.

В свете обвинительного заключения и отказа Пушкарева от политических амбиций решение о продаже медиаактивов выглядит логичным и закономерным. В АО "Владивосток-новости" агентству подтвердили, что готовятся к продаже активов Игоря Пушкарева.

"Решение принято в связи со сроком. На данный момент идет оценка бизнеса, в том числе недвижимости", — уточнил собеседник в компании.

Состояние дел холдинга в АО оценивают положительно, хотя актуальные финансовые показатели пока не обнародованы. Компании планируется продавать вместе с 5-этажным зданием, в котором размещаются редакции СМИ.

Подробности условий продажи не раскрываются. Тем не менее, в экспертном сообществе вероятные схемы и потенциальные покупатели активно обсуждаются. Так, представители медиасферы и консалтинговых компаний отмечают, что в случае выставления бизнеса одним лотом процесс может затянуться на годы, как это было с приморским медиахолдингом ЗАО "ПАРИ" (сейчас ООО "ПАРИ"), в который входят газета "Дальневосточные ведомости", радиостанции "Авторадио", "Радио-Шансон" и "Владивосток ФМ".

Среди наиболее вероятных интересантов на покупку медиаактивов Игоря Пушкарева называют структуры, близкие к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. По информации агентства, посредники уже предпринимали попытки вести переговоры. В ряде анонимных телеграм-каналов региона также появлялась информация об интересе к структурам Пушкарева в окружении не только нынешнего главы Приморья, но и одного из бывших губернаторов.

Примечательно, что на этапе предварительной подготовки медиахолдинга к продаже его структуры стали объектом атаки со стороны газеты "Конкурент" (ООО Издательская Компания "Конкурент"). Редакция делового еженедельника в середине апреля 2019 года распространила открытое письмо о том, обращается в ФАС России, прокуратуру края, УФСБ, к губернатору и новому мэру краевого центра с просьбой дать правовую оценку разыгрываемым мэрией Владивостока госзакупкам по освещению деятельности в области "социально-экономического и культурного развития города… и деятельности главы администрации г. Владивостока". По мнению редакции, через структуры семьи Игоря Пушкарева – ЗАО "Владивосток-новости" и ИД "Бизнес-кейс" – в период пребывания Пушкарева в должности мэра (и после отставки) прошли сотни миллионов рублей из муниципального бюджета в нарушение закона "О защите конкуренции". Реакции со стороны медиахолдинга Игоря Пушкарева, как и со стороны указанных адресатов обращения, пока не последовало.