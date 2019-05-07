Врачи возьмут под наблюдение миллионы россиян

Минздрав РФ увеличил количество хронических больных, которым полагается диспансеризация
Общество 15:50
В поликлинике. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Врачи возьмут под наблюдение миллионы россиян. Минздрав РФ расширил список хронических болезней, при которых пациентам будет положено диспансерное наблюдение.

С сегодняшнего дня в стране вводится новый порядок осуществления диспансерного наблюдения за хроническими больными старше 18 лет. Теперь в новом списке 28 хронических болезней.

В частности, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, послеоперационные состояния. Подлежат наблюдению пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт.

Также полагается диспансерное наблюдение больным хроническими заболеваниями легких, а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Наряду с диабетом второго типа в перечень заболеваний, при которых пациенту полагается диспансерное наблюдение, включен и предиабет. Им, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 млн человек.

Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими болезнями. Оно проводится, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения.

Периодичность обследования с последующей консультацией специалиста будет зависеть от заболевания. В большинстве случаев оно будет осуществляться два-три раза в год. К врачу пациента будут приглашать.

Никифор Зуев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россияне смогут пройти бесплатное ежегодное медицинское обследование

Медики назвали еду и напитки, от которых нужно отказаться после 50

Ученые рассказали, как можно существенно продлить свою жизнь

профилактика заболеваний медицина заболевание (диагноз) врачи (доктора)

Семь случаев гриппа за неделю зарегистрированы в ЕАО

24 апреля, 13:30

Названы вредные и полезные свойства подсолнечного масла

22 апреля, 17:30

Правильно ли вы моете руки: специальная методика от Роспотребнадзора

28 марта, 17:30
Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia