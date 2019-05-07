Минздрав РФ увеличил количество хронических больных, которым полагается диспансеризация

В поликлинике. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Врачи возьмут под наблюдение миллионы россиян. Минздрав РФ расширил список хронических болезней, при которых пациентам будет положено диспансерное наблюдение.

С сегодняшнего дня в стране вводится новый порядок осуществления диспансерного наблюдения за хроническими больными старше 18 лет. Теперь в новом списке 28 хронических болезней.

В частности, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, послеоперационные состояния. Подлежат наблюдению пациенты, перенесшие инфаркт и инсульт.

Также полагается диспансерное наблюдение больным хроническими заболеваниями легких, а также бронхиальной астмой. Включены в перечень язва желудка и двенадцатиперстной кишки, другие заболевания ЖКТ, хронические заболевания почек.

Наряду с диабетом второго типа в перечень заболеваний, при которых пациенту полагается диспансерное наблюдение, включен и предиабет. Им, по данным НМИЦ эндокринологии, в нашей стране страдает не менее 20 млн человек.

Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими болезнями. Оно проводится, чтобы вовремя предупредить или выявить обострение заболевания и возможные осложнения.

Периодичность обследования с последующей консультацией специалиста будет зависеть от заболевания. В большинстве случаев оно будет осуществляться два-три раза в год. К врачу пациента будут приглашать.

Никифор Зуев