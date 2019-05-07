Медики назвали основную причину ранней смерти

Ежегодно от этих болезней умирают миллионы еще не старых людей
Общество 16:20
Ученые назвали основную причину преждевременной смерти. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Медики назвали основную причину ранней смерти. Ежегодно от этих болезней умирают миллионы еще не старых людей.

Американские ученые установили, что сердечно-сосудистые болезни — это основная причина преждевременной смерти в развитых странах. По данным экспертов из Северо-Западного университета в США, только в Соединенных Штатах миллионы людей страдают от сердечной недостаточности.

Зачастую она вызвана ожирением, к которому приводит малоподвижный образ жизни. Вносят свой печальный "вклад" в эту статистику и вредные привычки. Сердечно-сосудистые болезни ощутимо снижают среднюю продолжительность жизни.

Ученые проанализировали информацию о причинах смерти около 48 млн человек с 1999 по 2017 год. Выяснилось, что с 2012 года на первый план в списке причин гибели людей вышли проблемы с сердцем и сосудами. Только в США 6 млн человек страдают от этих заболеваний.

Напомним, что ранее стало известно о том, что постоянный стресс на производстве и нарушение режима сна в три раза увеличивают риск умереть от сердечно-сосудистых болезней. Это касается сотрудников, страдающих гипертонической болезнью.

Герман Штакеншнейдер

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