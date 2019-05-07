10 тысяч рублей за удар ногой получила 15-летняя жительница Уссурийска

Во Владивостоке продемонстрировали инновационные технологии в сфере восточных единоборств

Десять тысяч рублей за удар ногой получила 15-летняя жительница Уссурийска. Фото: Предоставлено Юрием Теном

Семинар для представителей восточных единоборств во Владивостоке провела компания Ludus. В рамках мероприятия любой желающий мог поучаствовать в соревновании на скорость и силу удара ногой. Cреди женщин самым мощным оказался удар 15-летней спортсменки из Уссурийска Вероники Ли, сообщает ИА UssurMedia.

Участниками семинара стали около 200 спортсменов из Амурской области, Приморья и Хабаровского края. Компания Ludus – известная среди любителей восточных единоборств фирма, имеет опыт проведения чемпионатов мира по тхэквондо.

Во Владивостоке специалисты Ludus продемонстрировали спортсменам инновационную лапу, позволяющую считывать сразу несколько характеристик удара. Сразу после семинара любой желающий мог поучаствовать в соревновании на самый быстрый и сильный удар ногой.

Среди женщин самый мощный удар продемонстрировала 15-летняя тхэквондистка из Уссурийска Ли Вероника. Организаторы в качестве приза вручили Веронике 10 тысяч рублей.

– Категория называлась "15+". То есть Вероника соревновалась с более опытными и старшими спортсменками и смогла продемонстрировать лучший удар, – рассказал тренер тхэквондистки Юрий Тен.