10 тысяч рублей за удар ногой получила 15-летняя жительница Уссурийска

Во Владивостоке продемонстрировали инновационные технологии в сфере восточных единоборств
Спорт 18:15
Десять тысяч рублей за удар ногой получила 15-летняя жительница Уссурийска. Фото: Предоставлено Юрием Теном

Семинар для представителей восточных единоборств во Владивостоке провела компания Ludus. В рамках мероприятия любой желающий мог поучаствовать в соревновании на скорость и силу удара ногой. Cреди женщин самым мощным оказался удар 15-летней спортсменки из Уссурийска Вероники Ли, сообщает ИА UssurMedia.

Участниками семинара стали около 200 спортсменов из Амурской области, Приморья и Хабаровского края. Компания Ludus – известная среди любителей восточных единоборств фирма, имеет опыт проведения чемпионатов мира по тхэквондо.

Во Владивостоке специалисты Ludus продемонстрировали спортсменам инновационную лапу, позволяющую считывать сразу несколько характеристик удара. Сразу после семинара любой желающий мог поучаствовать в соревновании на самый быстрый и сильный удар ногой.

Среди женщин самый мощный удар продемонстрировала 15-летняя тхэквондистка из Уссурийска Ли Вероника. Организаторы в качестве приза вручили Веронике 10 тысяч рублей.

– Категория называлась "15+". То есть Вероника соревновалась с более опытными и старшими спортсменками и смогла продемонстрировать лучший удар, – рассказал тренер тхэквондистки Юрий Тен.

тхэквондо соревнования деньги (финансы)

Артемовские спортсмены завоевали 46 золотых медалей на чемпионате округа по тхэквондо

26 ноября 2018, 16:25
Драматург Юрий Поляков увидит спектакль по своей пьесе «И смех, и грех… или Халам-бунду»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia