"Многое изменится": Новый закон затронет миллионы водителей с 4 августа

ГИБДД снимает с себя некоторые функции
Это интересно 13:55
Водитель. Фото: pixabay.com

В соответствии с новым законом о регистрации транспорта, который вступит в силу 4 августа, предполагалось, что госномера будут изготавливать только специализированные организации, а ГИБДД заниматься выпуском "жестянок" больше не будет. Порядок изготовления автомобильных номеров представило правительство РФ.

Проект постановления правительства с правками размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов. Как следует из документа, автомобильные регистрационные знаки будут, как и прежде, выдавать в ГИБДД, но только тем автовладельцам, которые проживают в регионе, где находится подразделение. Это связано с тем, что в большинстве субъектов РФ недостаточное количество пунктов изготовления номеров.

Что касается собственников, зарегистрированных не по месту нахождения территориального органа ГИБДД, им придется обращаться в специализированные конторы за изготовлением номеров. Госавтоинспекция будет присваивать только госзнаки — буквенно-цифровое сочетание.

В постановлении прописано, что обеспечивать регистрационные подразделения ГИБДД госномерами по контракту будут те же самые организации, которым предстоит изготавливать знаки для автомобилистов. Сейчас знаки закупаются централизовано, и после распределяются по подразделениям Автоинспекции.

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