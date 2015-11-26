Куда нельзя, а куда нужно: все о праздновании Дня Победы во Владивостоке

Сведения о перекрытии дорог, а также полная программа праздничных мероприятий – в материале ИА PrimaMedia
Общество 11:24
Парад Победы. Фото: ИА PrimaMedia

Уже завтра в России начнут отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Во Владивостоке праздничные мероприятия стартуют уже с 09.00 и закончатся фейерверком в 22.00. О том, как пройдет празднование, а также сведения о перекрытии дорог и изменении в движении автобусов в материале ­– ИА PrimaMedia.

Начнется праздничное утро с традиционного возложения венков и цветов к памятнику "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (6+) в 09.00. В это же время у здания "Серая лошадь" начнется построение колонн на шествие "Бессмертный полк" (6+).

Парад Победы (6+) на улице Светланской стартует в 10.00. За военными в 11.00 парадным шествием двинутся горожане в рамках акции "Бессмертный полк". Из-за парада и шествия с 06.00 до 16.00 в центре будет ограничено движение. Улицы, которые будут закрыты, отмечены на карте.

Помимо этого из-за перекрытий также изменится движение автобусов.

В 12.00 на центральной площади будет организована концертная программа (6+) с участием лучших коллективов края. Все желающие смогут отведать солдатской каши и пройти собеседование в пункте отбора на военную службу. Здесь же развернется и музыкально-танцевальная площадка. У гостей праздника будет возможность станцевать вальс и насладиться музыкальными произведениями 40-х годов прошлого века.

В 12.30 в Адмиральском сквере стартует акция "Солдатская каша"(18+) (ул. Светланская, 48). Ее участниками стану ветераны Великой Отечественной войны. Их ждёт концерт, угощение настоящей солдатской кашей. Здесь же пройдет танцевальный флешмоб под песню Клавдии Шульженко"Синий платочек".

В 18.00 на территории Спортивной набережной развернется локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года "РиоРита – радость Победы"(6+). Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. Реалистичности событию добавляют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, газированными напитками и пирожками, воздушные шары, тематические экспозиции.

Вечерняя программа начнется в 20.00 (6+). Гостем программы станет популярный российский певец Алексей Воробьев. Вход свободен для всех жителей и гостей края.

В 22.00 во Владивостоке прогремит салют (6+) одновременно из пяти точек дальневосточной столицы: на площади Борцов за власть Советов, острове Русский (п.Подножье), в поселке Трудовое, на видовой площадке на улице Добровольского, 13, и на сопке Бурачка. На центральной площади фейерверк впервые продлится 12 минут.

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