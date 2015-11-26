Салют в честь 9 мая жители Владивостока смогут увидеть в пяти точках

Торжественные залпы прогремят в десять часов вечера

Салют начнется в десять часов вечера.. Фото: ИА PrimaMedia

Салют в честь 9 мая жители дальневосточной столицы смогут увидеть в пяти точках города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации Владивостока.

Торжественные залпы прогремят 9 мая в 22.00. Любоваться фейерверком можно будет с пяти точек — на площади Борцов революции, острове Русский (п. Подножье), в поселке Трудовой, на видовой площадке на улице Добровольского, 13 и на сопке Бурачка.

Отметим, что салюту будет предшествовать насыщенная праздничная программа — митинги, возложения цветов, патриотические акции, концерты. Главным событием праздника традиционно станет парад Победы в центре города.