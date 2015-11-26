Жителям Приморья расскажут об особенностях репортажной съемки

Лекцию проведет приморский фотограф Антон Новгородов в Приморской картинной галерее
Общество 13:34
Антон Новгородов. Фото: Приморская государственная картинная галерея

Приморская государственная картинная галерея приглашает жителей и гостей Владивостока 10 мая на лекцию "Репортажная фотография: искусство, которое меняет мир" (12+) фотокорреспондента популярных интернет-изданий, автора трех персональных выставок, призера российских фотоконкурсов Антона Новгородова. Беседа пройдет в рамках выставки фотографии "Детство. Жизнь вопреки" (12+), сообщает ИА PrimaMedia.

Гости узнают не только об особенностях репортажной съёмки, но и научатся отличать его от других видов фотоискусства.

Антон Новгородов поделится с гостями встречи секретами мастерства при работе с профессиональной фототехникой.

Лекция будет сопровождаться тематической презентацией.

Лекция фотографа Антона Новгородова "Репортажная фотография: искусство, которое меняет мир" пройдет в пятницу, 10 мая, в парадном зале Приморской государственной картинной галереи по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Начало в 17.00. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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