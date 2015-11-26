Юлия Толмачёва: Пережившее войну поколение – реальная сила в общественной жизни Приморья

Депутат Заксобрания края от Партии пенсионеров уверена, что люди старшего возраста должны всегда быть в центре внимания власти и общества

Юлия Толмачёва. Фото: предоставлено пресс-службой РППСС

Ветераны Великой Отечественной войны и особенно те приморцы, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы, по-прежнему остаются самыми общественно-активными и неравнодушными жителями края. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia накануне 9 Мая высказала депутат Заксобрания края, лидер Партии пенсионеров в Приморье Юлия Толмачёва. По словам парламентария, каждый День Победы – повод не только отдать дань уважения пережившему войну поколению, но задаться вопросом, насколько внимательными были общество и власть к нуждам и проблемам ветеранов, "детей войны", пенсионеров и пожилых людей.

— Внимание к людям старших поколений, я уверена, одно из ключевых направлений в работе и исполнительной и законодательной власти в регионе, и общественно-политических организаций. Каждый год в преддверии Дня Победы мы подводим определенные итоги: что было сделано за год для того, чтобы жизнь людей, которым все мы, по сути, обязаны своей жизнью и независимостью, стала легче, интереснее, более социально защищенной, — прокомментировала Юлия Толмачёва. – Та отдача, которую общество получает от людей, переживших войну и послевоенные годы, накопивших огромную жизненную мудрость и душевное тепло, невозможно переоценить, и наша общая задача – сберегать этот "золотой фонд" нации.

По оценке депутата краевого Заксобрания, минувший год во многом прошел в крае под знаком усиления мер соцподдержки, многие из которых предназначены именно пожилым приморцам. Однако эта работа депутатского корпуса, исполнительной и муниципальной власти в регионе не должна останавливаться, в крае для этого есть сегодня и политическая воля, и необходимые ресурсы, уверена парламентарий.

— От всей души поздравляю наших ветеранов, тружеников тыла, "детей войны", всех наших приморцев старшего возраста! Этот праздник – по-настоящему всенародный, Великая Отечественная война и восстановление народного хозяйства коснулось каждой семьи и в России, и в Приморье. Желаю нашему старшему поколению прежде всего здоровья и особого того внимания со стороны общества, властей и общественно-политических организаций, которое вы заслужили своим воинским подвигом и мирным трудом на благо всех нас,

— обратилась Юлия Толмачёва ко всем жителям Приморья.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в ходе отчета губернатора края перед Законодательным собранием Приморья 19 апреля Юлия Толмачёва как представитель фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в краевом парламенте подняла вопрос о необходимости усиления мер поддержки со стороны краевых и муниципальных властей, в том числе — в части применения льготных режимов налогообложения для тех приморцев старших возрастов, кто открывает собственное дело, и в части трудоустройства прошедших переобучение по программе "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".