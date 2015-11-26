Власти Владивостока будут сотрудничать с корейским Пхоханом в области образования

Администрация столицы Приморья и управление образования города в Южной Корее подписали меморандум о взаимопонимании

Делегация Республики Корея и представители администрации Владивостока. Фото: предоставлено Управлением по образованию города Пхохан

Управление образования города Пхохан (провинция Северный Кёнсан) заключили меморандум о взаимопонимании с администрацией Владивостока для активизации сотрудничества в области образования, сообщает PrimaMedia Korea.

Меморандум является продолжением заключенного в 2018 году договора об экономических, социальных и культурных обменах между городом Пхохан и Владивостоком. Стороны решили приложить усилия для еще большего взаимного роста в области культуры, образования, экономики и социальной сферы.

Делегация управления образования города Пхохан на днях совершила четырехдневный визит во Владивосток. За время пребывания делегации удалось посетить мэрию города, а также осмотреть местные образовательные учреждения.

В дальнейшем планируется развивать всевозможный образовательный обмен. В частности, привлекая студентов обоих городов к участию в программах хоумстея, в программах студенческого обмена.

Начальник управления образования города Пхохан Ким Ён Сок заявил, что посетил в Приморье исторические места, связанные с борцами за независимость Кореи в период японской оккупации, и теперь планирует хочет активно искать новые методы развития и реализации мер международного обмена. "Нужно бросить все силы, чтобы это стало трамплином для еще большего развития в воспитании будущих талантов обеих стран".

Более того, посетив Владивосток в этот раз, стороны обсудили возможный визит представителей сферы образования Владивостока в Пхохан в первой половине этого года.