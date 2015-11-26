В Пусане отметили годовщину Великой Победы

В праздничных мероприятиях приняли участие около 200 россиян, проживающих в Корее
PrimaMedia Korea
Общество 12:10
В Пусане отметили годовщину Великой Победы. Фото: PrimaMedia Korea

Годовщину Великой Победы отметили в Пусане 6 мая. В праздничных мероприятиях приняли участие около 200 россиян, проживающих в Корее. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, прошло в парке Нару в районе набережной Хэундэ в Пусане, сообщает PrimaMedia Korea.

Празднование началось в 11.00 и продлилось 1,5 часа. После сбора всех участников, они совершили шествие "Бессмертный полк", держа в руках фотографии своих предшественников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Среди шествовавших были дети, студенты, переодетые в военную форму солдат, и даже те, у кого не было портретов родственников, участвующих в войне. Они гордо шли, подняв российский флаг.

В Пусане отметили годовщину Великой Победы

В Пусане отметили годовщину Великой Победы. Фото: PrimaMedia Korea

Среди участников "Бессмертного полка" в Пусане были также выходцы из Монголии и других стран, сражавшихся во время Великой Отечественной в рядах Советской Армии. Россияне , живущие в Пусане, объединились, чтобы почтить память погибших и отметить годовщину Великой Победы.

В 12.00 начался праздничный концерт "Они сражались за Родину", там исполнялись песни военных лет. Перед концертом все присутствующие минутой молчания почтили память жертв войны.

В Пусане отметили годовщину Великой Победы

В Пусане отметили годовщину Великой Победы. Фото: PrimaMedia Korea

Участники мероприятия также смогли попробовать солдатскую кашу, чтобы отдать дань уважения тем, кто терпел голод и условия жестокой войны ради спасения своей Родины и победы над фашизмом.

Отметим, что мероприятие прошло при поддержке Генерального Консульства РФ в Пусане и лично генерального консула Геннадия Рябкова.

"Данное мероприятие как дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны является поводом задуматься о том, как ценен мир без войны", — сказал он.

В Пусане отметили годовщину Великой Победы

В Пусане отметили годовщину Великой Победы. Фото: PrimaMedia Korea

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