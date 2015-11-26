Участниками стали ученики всех 24 школ города

Школьники Находки пишут "Письма Победы" своим героическим предкам. Фото: пресс-служба администрации Находки

Находка присоединилась к всероссийской патриотической акции "Письмо Победы". Участниками стали ученики всех 24 школ города. В каждой есть специальные бланки и почтовые ящики для посланий "в прошлое". Дети обращаются к своим родственникам, принимавшим участие в событиях Великой Отечественной войны, рассказывают о личном вкладе в дело сохранения памяти об их подвиге, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Как сообщили в управлении образования администрации Находки, цель акции – побудить детей и подростков лучше узнать историю России. Великая Отечественная коснулась практически каждой семьи, оставила глубокий след в жизни всего населения. Рассказы родных и близких помогут молодежи лучше понять, какой ценой досталась победа.

В помощь ребятам в школах проходят уроки мужества, встречи с членами Совета ветеранов, участниками общественных организаций "Дети войны" и "Боевое братство".

Оценивать "Письма Победы" будет комиссия из учителей русского языка и литературы. Лучшие из них войдут в "Книгу памяти" на портале "Подвиг во имя жизни".