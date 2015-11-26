Сергей Слепченко: Великая Победа делает нас единым народом, чтящим своих предков

Общественная приемная депутата ЗСПК стала центром формирования Бессмертного полка в Дальнегорске

Депутат ЗСПК Сергей Слепченко (слева) перед прохождением Бессмертного полка. Фото: Аниканова Татьяна, специально для ИА PrimaMedia

По доброй традиции, депутат Законодательного собрания Приморского края, руководитель фракции "Единая Россия" в краевом парламенте Сергей Слепченко отметил День Победы в Дальнегорске, вместе со своими избирателями. Сегодня, 9 мая, народный избранник принял участие в городских мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Великой Победы, вместе с жителями города прошел в колонне Бессмертного полка, в формировании которого общественная приемная депутата принимает самое активное участие, сообщает ИА PrimaMedia.



В колонне Бессмертного полка. Фото: Аниканова Татьяна, специально для ИА PrimaMedia

Именно общественная приемная депутата ЗСПК Сергея Слепченко является центром формирования Бессмертного полка в Дальнегорске. Сюда жители городского округа приносят фотографии, письма, воспоминания, документы, связанные с родными и близкими, не вернувшимися с войны или умершими в послевоенные годы. Здесь организована обработка фотографий и изготовление портретов. И сегодня в рядах Бессмертного полка в Дальнегорском городском округе около 2 тысяч фронтовиков и тружеников тыла. Среди них был депутат ЗСПК Сергей Слепченко.

Выступая на торжественном митинге, проходившем на центральной площади Дальнегорска, Сергей Слепченко сердечно поздравил ветеранов, участников трудового фронта, детей войны, всех жителей города с праздником.



Сергей Слепченко перед выступлением на торжественном митинге. Фото: Аниканова Татьяна, специально для ИА PrimaMedia

— Это, действительно, праздник со слезами на глазах, — сказал депутат. — Память о том, сколько жизней было отдано за Победу, для нас священна. Она делает нас единым народом, который чтит своих предков. Маршал Жуков говорил, что время не властно над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой великой Победе.



О тех, кто с войны не пришел, помним. Фото: Аниканова Татьяна, специально для ИА PrimaMedia

После завершения праздничного митинга и прохождения колонн предприятий, организаций, учреждений, состоялся митинг-панихида, где почтили память всех жертв Великой Отечественной войны.



Разговор по душам. Фото: Аниканова Татьяна, специально для ИА PrimaMedia

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Военная мощь и многотысячное шествие: парад Победы вызвал большой ажиотаж во Владивостоке

Вклад Приморья в Победу: 200 тысяч солдат, 44 млн рублей, каждая восьмая пуля