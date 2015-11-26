Первым иностранным партнёром Акселератора технопарка «Русский» стала китайская компания

Соглашение о сотрудничестве было заключено с Hangzhou PUQI Technology Co., Ltd.

Переговоры с представителями Hangzhou PUQI Technology Co., Ltd. Фото: Пресс-служба технопарка "Русский"

Технопарк "Русский" и китайская компания Hangzhou PUQI Technology Co., Ltd. заключили соглашение о сотрудничестве. Компания стала первым иностранным индустриальным партнером Акселератора технопарка. Партнёр из КНР будет оказывать консультационную и экспертную поддержку участников акселерационной программы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу технопарка "Русский".

"Технопарк "Русский" — мост на рынки стран АТР, и появление иностранных партнёром и резидентов – тому подтверждение. Прежде всего мы работаем в интересах наших резидентов, и мы рады партнёрам, с которыми мы двигаемся в одном направлении. Тем более приятно, когда партнёр проявляет заинтересованность в совсем недавно открывшийся Акселератор – это подтверждает его статус и возможности развития для участников программы. Некоторые участники Акселератора и резиденты действительно видят своё развитие на рынках КНР, и мы делаем всё, чтобы способствовать этому, ведь развитие резидентов – это развитие технопарка, а значит, Университета, региона", — считает директор технопарка Дмитрий Боровиков.

Сфера деятельности китайской компании – международный трансфер технологий, прямые венчурные и ангельские инвестиции и защита интеллектуальной собственности, содействие новым разработкам и внедрению технологий по всему миру. Компания поддерживает университеты, учёных и компании в реализации их технологических проектов, а также предоставляет помощь промышленным и технологическим компаниям в нахождении нужных технологий. Приоритетные технологические направлениям китайского партнёра совпадают с приоритетными направлениями технопарка: новые материалы, новые источники энергии, энергосбережение, биомедицина, робототехника, защита окружающей среды и искусственный интеллект.

"Наша компания активно сотрудничает с Россией, и начало сотрудничества с технопарком "Русский" является значимым событием для нас. Я лично намерен выступить ментором недавно открывшегося Акселератора для того, чтобы больше российских компаний и стартапов смогли качественно и эффективно работать с Китаем. А с учетом небывалого развития двусторонних отношений между нашими странами, я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество с технопарком по различным направлениям", — заявил генеральный директор компании PUQI Фэн Джан.

Ранее делегация компании во главе с директором Джаном Фэном посетила технопарк "Русский" и Центр проектной деятельности ДВФУ. Заместитель директора технопарка Александр Сандомиров рассказал господину Фэну о возможностях технопарка, о "большом" технопарке, строительство которого планируется начать в 2020 году. Особый интерес у китайской стороны вызвал ближайший запуск Акселератора – у компании есть бизнес-инкубатор в Китае. Компания Hangzhou PUQI Technology и технопарк "Русский" договорились о сотрудничестве в научно-исследовательской сфере деятельности и коммерциализации технологических проектов.

"Технопарку мы можем помочь в поиске технологических решений, продвижении и коммерциализации технологий на китайский рынок, а также помочь вашим резидентам открыть компанию на территории Китая", — подытожили гости.

Акселератор – новый инструмент развития бизнес-проектов, который поможет резидентам технопарка за три месяца активной работы и обучения продвинуть и доработать свои идеи для полноценной реализации на рынках. Акселератор технопарка "Русский" – это ещё и возможность подготовить свой продукт или услугу для выхода на рынки стран АТР. Напомним, резидентами технопарка уже являются 65 компаний.