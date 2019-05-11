"Формы русской оппозиции - алкоголизм и петиции": чем запомнится журналист Сергей Доренко

Известный телеведущий погиб после падения с мотоцикла

Сергей Доренко. Фото: Личный аккаунт Сергея Доренко в Instagram

Известный теле— и радиоведущий, журналист Сергей Доренко погиб 9 мая в Москве, за рулем своего мотоцикла. Причиной смерти журналиста назван разрыв аорты. Ему было 59 лет.

Сергей Доренко работал на телевидении с середины 80-х, а всенародная слава пришла к нему в конце 90-х годов. Он тогда часто появлялся на федеральных каналах, вел информационные программы и авторские передачи. С 2014 года и до своих последних дней Сергей Доренко возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".

Журналист никогда не боялся говорить то, что думает и смело высказывался о российской действительности. ТОП-5 цитат Сергея Доренко, по версии информагентства:

"Семьдесят процентов россиян – это аудитория Стаса Михайлова, люди с утраченными представлениями о добре и зле, эстетике и вкусе, милосердии и законе. Это страшный золотой оскал пригородной электрички. И в отличие от благодушных современных народников, я вижу этот оскал. Я боюсь его".

"Все хотят благополучия, но никто не желает отвечать перед обществом. Гражданское общество – прежде всего равенство перед законом, а не скотобаза. А граждан-то у нас как раз и нет. Есть люди, средний класс, которые пытаются в диких условиях не быть быдлом".

"Путин очень верно говорит, что без суверенитета мы рассыпемся. Так и есть. Но это только часть описания проблемы. На самом деле, России угрожает также и любое опережающее развитие регионов. Если предположить, например, развитие Приморья до уровня Южной Кореи или Японии, то такое развитие почти наверняка приведёт к развалу России. Так что, залог нашего единства в упрочении границ путём централизованной враждебности при отсталости регионов. Это не парадокс, нет".

"Формы русской оппозиции: алкоголизм, разбойничество, эмиграция, петиции Государю — что я забыл перечислить?"

"Мы будто застряли в петле времени. Каждую фразу любого российского политика я легко могу закончить за него. Вообще никогда ничего нового".

Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной телеведущего. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент давно был знаком с журналистом. Он добавил, что Путин всегда ценил вклад Сергея Доренко в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию.

Анна Кольцова