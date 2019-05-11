Астрологи назвали три знака зодиака, у которых скоро резко изменится жизнь

У этих представителей зодиакального круга год будет счастливым
Это интересно 14:05
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, у которых в этом году сбудутся самые заветные желания. Для этих представителей зодиакального круга год обещает быть счастливым и удачным.

Если раньше Тельцам не всегда везло, то в этом году ситуация в корне изменится. Дела пойдут в гору, доход вырастет, в личной жизни наступит безоблачное счастье, а самое главное — сбудется то, о чем вы давно мечтаете. Звезды советуют Тельцам только одно: ни о чем не беспокоиться и точно знать, что все будет по-вашему. Перемены звезды обещают уже в начале лета.

Первые месяцы года для Раков пролетели стремительно и сумбурно. Многие представители этого знака так и не поняли пока "что к чему" и в какую сторону двигаются их дела. Однако астрологи принесли для Раков хорошую весть: ситуация изменится к концу июня — началу июля. Исполнится ваше самое заветное желание, о котором вы только грезили.

И третий знак, которому год принесет свои плоды, — это Скорпион. Некоторые Скорпионы уже заметили, как медленно, но верно ситуация начала меняться в лучшую сторону. Но астрологи говорят, что это "только цветочки", пора исполнения всего задуманного наступит к осени. В сентябре вы заметите, как перед вами откроются ранее запертые двери и появится масса новых возможностей.

астрология

Таинственные Девы, совет для Стрельцов и предостережение Рыб: гороскоп на 11 мая

10 мая, 20:00

Удачливые Тельцы, Весы-лидеры и разочарование Водолеев: гороскоп на 10 мая

9 мая, 20:00

Раки-затворники, творческий подъем Близнецов и успешные Козероги: гороскоп на 9 мая

8 мая, 20:00
Церемония открытия литературного фестиваля будет посвящена новым героям России
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia