В России изменят правила тюнинга

Получить разрешение на изменения в конструкции авто разрешат через интернет
Общество 11 мая, 20:00
Автотюнинг. Фото: ИА PrimaMedia

В России предлагают упростить правила автомобильного тюнинга. Автор проекта — МВД РФ предлагает получать разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства без посещения ГИБДД. Оформить документы можно будет через интернет. Два соответствующих регламента в МВД разместили на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Зарегистрировать машину в ГИБДД после "апгрейда" можно будет на портале Госуслуг, не показывая изменения инспектору. Срок оформления документов, согласно регламенту, составит всего один рабочий день, сообщают "Автоновости дня". Получить разрешение можно будет в электронном виде.

Тем не менее, перед установкой допоборудования или внесения иных изменений в конструкцию машины автовладельцу нужно получить заключение о возможности этих изменений в специализированной лаборатории (предоставить машину на осмотр все-таки придется).

Впоследствии такое заключение будет внесено в реестр, Минэкономразвития планирует его создать к 1 января 2020 года.

Жанна Оболенская

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