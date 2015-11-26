Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: чутье Раков, выбор Весов и планы Водолеев

ИА PrimaMedia публикует астрологический прогноз от салона «Мандрагора»

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВЕН. Время благоприятно для серьезной работы, проявления инициативы: удача выберет самых предприимчивых и целеустремленных! Привлечь нужных людей вы сумеете исходящим от вас драйвом, уверенностью в своих силах. Может произойти перспективная встреча с человеком, занимающим руководящий пост. Хорошее время для поиска дополнительного источника дохода, не связанного с вашей основной работой. Период особо благоприятен для писателей, художников и всех, кто работает с изображением.

ТЕЛЕЦ. Многие полны желания увеличить свои накопления, выйти на новый материальный уровень. Рекомендуется заканчивать текущие дела. Вероятен успех в бизнесе, решении социальных вопросов, учебе. Удачное время для того, чтобы попробовать добиться успеха в делах с помощью своего обаяния, сексуальной привлекательности. Благоприятный день для расширения круга общения, вероятны как новые знакомства, так и возобновление старых связей.

БЛИЗНЕЦЫ. Успех ждет во всех коллективных видах деятельности. Но будьте избирательны в общении и расходуйте свои силы экономно! Порадуют покупки, поездки, можно удачно решить юридические вопросы. Однако советы посторонних могут сбить с толку. Активизируется связь с природными энергиями: рекомендуем вам посещение мест с чистой энергетикой, способной восстановить силы. Также это хорошее время для получения знаний и передачи опыта, беседы с людьми, чистыми духовно.

РАК. В профессиональной сфере показано использовать свое чутье. Подходящий момент для общения с авторитетными, значимыми для вас лицами. Какое-то приобретение способно внести приятное оживление в обычные будни. Положение планет усиливает гибкость, изобретательность, активизирует работу духовной сферы. Рекомендуется общаться с друзьями и родственниками, полезно слушать музыку, еще лучше – музицировать самим. Очень хорошо работать на земле, с растениями.

ЛЕВ. Вы выиграете, если проявите осмотрительность в отношениях с людьми, с которыми связаны по работе. Сейчас ваша задача – увидеть смысл во всем, что происходит и не испугаться перемен. Осознав свои способности, вы быстрее найдете им применение. Есть склонность к необдуманным поступкам, импульсивным тратам. Хорошо работать с текстами, решать логические задачи, составлять планы. Также рекомендуется заниматься обустройством дома, делать что-то своими руками. Вода сейчас обладает особыми целительными свойствами: лучше всего, если вы решитесь окунуться в природном источнике.

ДЕВА. Этот период подходит для перемены рода деятельности, путешествий и поездок. Можно ожидать прибыли от вложения денег в туристический бизнес и проекты, связанные с искусством. "Учиться никогда не поздно", — если вы отнесетесь к этому факту с пониманием, то выведете свои дела на новую высоту. Также необходимо помнить о том, что просто обучения недостаточно, — полученные знания надо применять! В личной жизни — не бойтесь сделать первый шаг. И предоставьте больше свободы своему партнеру — это пойдет на пользу вашим отношениям.

ВЕСЫ. В профессиональной сфере нужно сейчас сосредоточиться на предоставлении качественных услуг, а не на подсчете возможных дивидендов. Выбирая сферу деятельности, вам следует руководствоваться не только материальной выгодой, но и возможностью дальнейшего роста. Хороший период для путешествий, посещения новых мест. Постарайтесь внести в свою жизнь как можно больше разнообразия. Если вы почувствуете усталость, не стоит употреблять сильные стимуляторы. Занятие любыми видами творчества, легкая физическая нагрузка окажет мягкий и более стойкий тонизирующий эффект.

СКОРПИОН. Не стоит хвататься за несколько дел сразу: определитесь, что сейчас у вас на первом месте. Все проекты будут требовать вашего непосредственного участия, быстрых решений и точных действий. Вы можете повлиять на свое будущее с помощью положительного настроя и медитации. Рекомендуется изучать эзотерическую и духовную литературу. У некоторых намечаются встречи с потенциальными покровителями и спонсорами. Не упустите возможности продемонстрировать все, на что способны!

СТРЕЛЕЦ. Период предлагает расширить свою сферу предлагаемых услуг, выйти на новых клиентов. Многим пришла пора покорять новые рубежи в сфере творчества! Желание, реализованное в эти дни, может изменить жизненную ситуацию в корне. Хорошо прислушаться к советам друзей, придти к взаимопониманию по общим вопросам. Неделя проходит под знаком объединения сил, и в этом случае возможно быстрое продвижение важных дел. Рекомендуется делать массаж, различные растирания, принимать витамины – желательно, в натуральном виде.

КОЗЕРОГ. Многие получат шанс изменить к лучшему финансовое положение, завести полезные знакомства. Однако, работа может не оставить времени на все остальное: постарайтесь справедливо распределить силы, оставив часть энергии на личную жизнь. Удачными обещают быть покупки для дома. Можно посоветовать привести свою жизнь в гармонию, внеся в нее недостающие элементы. Период подходит для интеллектуального труда, изучения традиций прошлого, приготовления национальных блюд. Хорошо идет очищение через воду.

ВОДОЛЕЙ. Подходящий момент для наведения порядка в делах и бумагах, для мудрого распределения финансов. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения ответственности, разрешения спорных вопросов. В отношениях с партнерами по бизнесу нужно сохранять самостоятельность и видение ситуации в целом. Ищите направления, напрямую связанные с вашей основной задачей. Хорошо строить планы на лето.

РЫБЫ. У вас есть прекрасная возможность поставить интересующее вас дело на новые рельсы. Также события этой недели заставляют задуматься о том, каким образом можно улучшить отношения с людьми. Возможно, какие-то установки из прошлого вам только мешают. Любой новый опыт, новое общение будут стимулировать раскрытие ваших творческих способностей. Психологический климат в вашем окружении будет полностью зависеть от вас. Некоторые Рыбы выступят в качестве организатора неожиданного события.