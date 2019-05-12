«Родителям есть чем гордиться»: подростки спасли под Находкой тонувшего дайвера

Парни вытащили мужчину на берег и выгнали воду из его легких
Происшествия 17:58
Море. Фото: ИА PrimaMedia

Двое юношей спасли в Приморье тонущего дайвера. Поступок ребят активно комментируют в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, на одном из пляжей Находки, в районе горы Сестра. Как отмечается в паблике в Instagram Nakhodka.news, дайвер находился в 20 метрах от берега, звал на помощь, сил у него уже не было. Его заметили два подростка, которые катались поблизости на квадрациклах.

"Мальчики бросились в воду и вытащили на берег, начали делать массаж и выгнали воду из легких", — говорится в публикации.

В сети появилось видео с берега уже после спасательной операции.

"Молодцы ребята! Не растерялись... Дай бог здоровья!", "День Рождения у драйвера теперь второй. Парни молодцы", — пишут пользователи Instagram в комментариях к опубликованной видеозаписи.

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