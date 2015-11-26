«ДомКлик» Сбербанка теперь поддерживает Apple Pay

Клиентам теперь не надо вводить реквизиты карты и СМС-код

Портал "Домклик" (6+), онлайн-сервис Сбербанка для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, объявляет о запуске возможности оплаты с помощью Apple Pay, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Теперь для быстрого и удобного продвижения объявлений на "ДомКлик" клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устройство с поддержкой Apple Pay.

"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского опыта пользователей "ДомКлик" и используем наиболее развитые технологии обслуживания. "ДомКлик" стал первым онлайн-сервисом недвижимости в России, который предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Apple Pay", — прокомментировал директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

Apple Pay — это удобный, безопасный и конфиденциальный способ оплаты покупок, доступный пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).