Очередное тихое назначение в администрации Владивостока

Новый человек будет курировать вопросы важные вопросы для столицы ДФО
Это интересно 14:55
Игорь Белов будет курировать вопросы градостроительства и архитектуры столицы ДВФО. Фото: скриншот видео

Новым вице-мэром, в чьем ведении теперь управление градостроительства и архитектуры и управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, стал архитектор с опытом работы в городской администрации Игорь Белов. Соответствующая запись появилась на сайте администрации Владивосток. Ранее подобные вопросы Белов курировал в администрации Благовещенска, сообщает ИА PrimaMedia.

В новой должности заместителя главы Владивостока Игорь Белов находится с 6 мая. К работе в мэрии Игорь Белов приступил несколько месяцев назад. В апреле он выступал от лица администрации Владивостока на окружной конференции саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу. Сейчас Белов получил официальное назначение после прохождения всех проверок.

Также он является членом совета ассоциации СРО "Проектировщики Приморского края", координатором Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Дальневосточному федеральному округу.

Стоит отметить, что в управлении градостроительства и архитектуры недавно открылся новый отдел рассмотрения обращений по вопросам образования земельных участков, руководителем которого является Лариса Кучеренко.

Справка. Игорь Белов родился 18 апреля 1964 года во Владивостоке. Окончил с отличием Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности архитектура.

Имеет опыт работы в администрации Ленинского района, мэрии Владивостока и Благовещенска. Также работал архитектором в институте "Приморгражданпроект", в ООО "Компания содействия региональному процветанию города Владивостока", в ТОО "Научно-проектный центр "Город" и "Наследие".Кроме того, был руководителем группы в мастерской "Генеральных планов городов". Девять лет с 2002 года являлся генеральным директором ООО "Научно-проектный центр „Наследие — Росс“", основным направлением которого также является архитектура. 3 августа 2011 года стал вице-мэром Благовещенска по вопросам архитектуры, строительства и земельным вопросам, где проработал до 2015 года. Примечательно, что именно в эти годы губернатором был нынешний глава Приморья Олег Кожемяко. В 2015 году Игорь Белов вернулся в "Наследие-Росс" на два года.

Напомним, в конце апреля еще одним новым вице-мэром Владивостока стал бывший вице-мэр Уссурийска Тарас Фищук. Он отвечает за сферу ТЭК, ЖКХ и экологию.

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