Верфь из Владивостока спустила новую яхту для рыбалки и дайвинга

Проект будет представлен на Vladivostok Boat Show 2019
Общество 15 мая, 12:00
Катамаран Pacifico Voyager 99 Sport Fisher. Фото: предоставлено верфью "Композитное кораблестроение"

В апреле верфь "Композитное кораблестроение" спустила головное судно нового проекта для рыбалки и дайвинга — Pacifico Voyager 99 Sport Fisher. Катамаран уже прошел первые ходовые испытания и будет представлен на Vladivostok Boat Show 2019 (0+), сообщает ИА PrimaMedia.

Проект оснащен всем необходимым для активного отдыха на воде: расширенной кормовой палубой, большой транцевой площадкой, аквариумом для хранения улова, держателями для удочек и удобным трапом для подъема из воды.

Легкий корпус из стеклопластика на эпоксидном связующем делает судно быстрым и сокращает расход топлива. А мореходные обводы корпуса позволяют комфортно чувствовать себя на борту даже при сильном волнении. Общая полезная площадь яхты — 35 кв. метров, сравнима с однокомнатной квартирой. На борту катамарана размещаются две отдельные каюты, санузел с душем, салон, полноценная кухня и расширенная кормовая палуба.

Катамаран Pacifico Voyager 99 Sport Fisher

Катамаран Pacifico Voyager 99 Sport Fisher. Фото: предоставлено верфью "Композитное кораблестроение"

На головной модели проекта установлены два двигателя SUZUKI по 225 л.с. На первых ходовых испытаниях катамаран отлично продемонстрировал себя в деле — ровно шел на волне, выходил на режим глиссирования уже на 2,9 тысячи оборотах в минуту, а на 3,8 тысячи оборотах показывал комфортную эксплуатационную скорость 22-23 узла.

Катамаран подойдет для рыбалки, дайвинга и отдыха на воде компанией до 12 человек. Яхта отличается малой осадкой, всего 0,57 метра, и высокой маневренностью. Благодаря этому он подходит для эксплуатации не только в море, но и на реках и озерах.

Катамаран Pacifico Voyager 99 Sport Fisher

Катамаран Pacifico Voyager 99 Sport Fisher. Фото: предоставлено верфью "Композитное кораблестроение"

Верфь "Композитное кораблестроение" ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения. Несколько лет назад компания стала резидентом свободного порта Владивосток.

Модель Pacifico Voyager 99 Sport Fisher доступна к заказу. Больше фотографий, технические характеристики и стоимость модели можно посмотреть на сайте верфи.

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