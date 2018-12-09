В правительстве придумали, как собрать больше налогов с россиян

По решению премьер-министра вдвое вырастет список товаров, подлежащих маркировке
Экономика 17:40
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Список товаров, подлежащих маркировке, по решению главы кабмина Дмитрия Медведева, вырастет почти вдвое. Обязательной маркировке, призванной увеличить налоговые поступления в бюджет и избавить страну от контрафакта, будет подлежать порядка 20 групп товаров.

Изначально предполагалось, что в 2019 году маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров. К уже существующему списку (алкоголь, табачные изделия, лекарства, шубы) должны были добавиться еще несколько категорий товаров: шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Однако премьер-министр Дмитрий Медведев решил добавить в перечень товаров, подлежащих маркировке, еще восемь групп. Таким образом, по предложению главы правительства, в списке появятся готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника, детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметику и безалкогольные напитки. Кроме того, после споров чиновники решили маркировать также и готовую молочную продукцию.

Напомним, создать систему маркировки товаров правительство решило в конце 2017 года. К 2024 году в стране должна быть создана сплошная система маркировки контроля товаров. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель Центра развития перспективных технологий. ЦРПТ — оператор системы маркировки товаров, назначенный правительством РФ.

Предполагается, что обязательная маркировка защитит покупателей от подделок и позволит контролировать оборот, с которого предприниматели платят налоги. По данным Минпромторга, свыше половина импортных товаров, ввезенных в Россию — контрабанда и подделки.

К слову, бизнес уже заявил об опасности уходы с рынка мелких магазинов — несетевых торговых точек. Проблемы мелкому бизнесу может принести подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс. В соответствии с правками небольшие торговые точки не смогут пользоваться специальным налоговым режимом, если они продают товары, подлежащие маркировке.

Ольга Толмачева

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