Минтранс готовит новый "подарочек" водителям. Попадут даже опытные

Поправки в важный закон могут уже внести в ближайшее время

Машина. Фото: pixabay.com

Минтранс готовит новые трудности для автомобилистов. По мнению экспертов, грядущие нововведения не сулят ничего хорошего для водителей. Конкретно речь идет о законе "О безопасности дорожного движения", в который законодатели намереваются внести ряд изменений. Автомобильное сообщество уже начинает бить тревогу.

Предполагаемые поправки будут относиться в большей степени к водителям с большим опытом вождения. Основные поправки заключается в том, чтобы переобучить таких опытных водителей в автошколах. Таким образом получится, что огромное количество автомобилистов с опытом на дополнительное обучение. Наверняка, мало кому понравится проходить дополнительное обучение. Ведь – это время и деньги.

Также МинТранс рассматривает вариант разделения всех водителей на 2 категории: любители и профессионалы. Если водителя отнесут к категории любители — то особых изменений не ждите.

Но если водитель профессионально занимается разного рода перевозками (дальнобойщики, таксисты, водители автобусов и маршрутных такси), то он в "добровольно-принудительном" будет обязан пройти дополнительное обучение в автошколе. Это тоже время и деньги. По словам специалистов, стоит все это дело будет в районе 12-14 тысяч рублей, вне зависимости от типа автомобиля.

МинТранс начал разрабатывать данную идею еще в 2017 году, и в прошлом году вроде как отодвинули нововведения еще на 2 года, потому что огромный масштаб проекта заставляет их прорабатывать множество моментов.