Около сотни новых автобусов планирует закупить мэрия Владивостока

На транспортные средства власти собираются потратить почти 1 млрд рублей

Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока закупит 95 автобусов большой и средней вместимости. Всего на закупку будет потрачено 911 млн 634 тысячи рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Сразу 95 автобусов большой и средней вместимости планирует закупить администрация Владивостока в этом году. Соответствующий аукцион размещен сегодня, 13 мая, на портале госзакупок. Все автобусы пополнят парк муниципального предприятия "ВПОПАТ-1".

На закупку автобусов власти планируют потратить 911 миллионов 634 тысячи рублей. Таковая начальная (максимальная) цена муниципального контракта. 5 % этих средств выделены из городского бюджета, 95 % — из краевого.

Техническое задание для участников аукциона подготовили в управлении транспорта администрации города. Согласно нему, будет закуплено 69 автобусов большой вместимости, из которых один должен иметь дополнительную кабину для стажировки и обучения водителей, и 26 автобусов средней вместимости.

Часть автобусов будет оборудована системой мониторинга пассажиропотока. Около 95 % транспортных средств должны иметь низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан, все автобусы — быть оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению, так называемой системой оповещения "говорящий город".

Итоги аукциона будут подведены в первых числах июня, а в середине месяца – заключен контракт с поставщиком. Согласно условиям аукциона, его участниками могут стать любые юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Напомним, о том, что администрация Приморского края намерена помочь городу в приобретении новых автобусов, стало известно в начале февраля. Олег Кожемяко тогда отметил, что к работе общественного транспорта Владивостока сегодня большие вопросы.

"Так как строилась работа раньше, она продолжаться не будет. Автобусы должны отвечать и облику столицы Дальнего Востока, и требованиям технической безопасности для пассажиров", – подчеркнул губернатор.

В администрации города уверены, что закупка пройдет без нарушений, и новые автобусы выйдут на дороги Владивостока до конца года.

"В этом году мы закупаем новые автобусы и планируем завершить внедрение безналичной системы оплаты проезда, — не раз подчеркивал в своих выступлениях глава города Олег Гуменюк. — Наша позиция однозначна: общественный транспорт во Владивостоке должен стать комфортным".