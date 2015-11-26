Мучительно долгий развод: россиянам хотят усложнить расставание в ЗАГСе

Причиной нововведения названа "эпидемия разводов"
Общество 21:20
Тематическое изображение. Фото: Юлия Пушкина

В России предлагают усложнить процедуру расторжения брака. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, супругам до развода нужны консультации психолога или психотерапевта. Парламентарий намерен обратиться с предложением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По мнению Петрова, в стране наблюдается бракоразводный бум. Причиной эпидемии разводов является слишком простая процедура расторжения брака, считает депутат, пишут News.Ru.

"Зачастую бывает и так, что супруги разбегаются в пылу ссоры, когда развода можно избежать путем консультаций у семейного психолога или психотерапевта", — отмечает Петров.

Законотворец предлагает отказаться от заочного развода во всех случаях и увеличить врем "на подумать" до 2-3 месяцев. Если у пары есть дети, то думать они должны еще дольше — до полугода, уверен депутат. Причем супруги должны будут дважды подтвердить желание развестись и посещать консультации у специалиста, который поможет разобраться в семейных проблемах. "Повесить" бремя расходов за консультации психоаналитика Петров предлагает на Фонд обязательного медицинского страхования.

К слову, инициатива усложнить развод в России выдвигается не впервые. Несколько лет назад с подобным предложением выходило правительство Республики Татарстан. Основные принципы "развода по-новому" там предлагали абсолютно идентичные тем, которые сейчас выдвинул Владимир Петров.

Инициатива "потянуть резину" с разводом уже вызвала горячие дискуссии в пабликах.

Часть участников обсуждений одобряют идею: "Тех, кто в истерике побежит подавать заявление, это остудит. Ну а те кто, все уже порешал и три месяца могут подождать".

Однако другие считают нововведение нецелесообразным и высказывают недовольство: "Нет бы усложнить процедуру вступления в брак. А то женятся все кому не лень. Слишком поверхностно и безответственно люди относятся к семейной жизни".

"Все эти примирения — лишь агония".

"А что если глава семейства тиран, неужели его жене и детям придется еще несколько месяцев терпеть издевательства?".

Кстати говоря, эксперты и раньше уже подвергали критике идею оттянуть развод. "Разве станет крепче дом, пришедший в аварийное состояние, если отложить момент его сноса? Увы — при затягивании сроков сноса не выселенные жильцы рискуют оказаться погребены под обломками", — приводили метафорические аргументы эксперты по семейной психологии.

Впрочем некоторые аналитики полагали, что есть случаи, когда с разводом действительно лучше повременить.

В качестве примера преподносилась такая ситуация: "мужчина в возрасте "бес в ребро" увлекся молодой красоткой до потери рассудка, забыл обо всем, включая жену и детей, и побежал разводиться".

В этом случае, выражали уверенность специалисты "по браку" вынужденная отсрочка может быть полезной.

Ольга Толмачева

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