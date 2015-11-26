Не забалуешь: в Европе для туристов этим летом введут жесткие правила

Ряд европейских стран введут немалые штрафы за конкретные нарушения
Общество 04:40
Вне пляжной зоны появляться в бикини запретят в Хорватии. Фото: pixabay.com

В этом году туристов при посещении конкретных европейских стран ждет неприятный сюрприз. В Европе вводят жесткие правила для отдыхающих.

Например, на итальянском острове Капри будут штрафовать за использование одноразовой посуды. Наказывать собираются штрафом в размере 500 евро. Такое решение местные власти приняли, чтобы бороться с мусором, который оставляют отдыхающие, передает ren.tv.

Вместо сланцев туристы обязаны будут надевать кроссовки, участвуя в экскурсиях в Генуэзском заливе. Эта необходимость связана с участившимися случаями, когда туристы травмировались, гуляя в шлепках по скалам. Над пропастью это делать опасно.

Нельзя будет курить на пляжах на Ибице и Майорке. Для курильщиков обустроят специальные зоны.

Вне пляжной зоны появляться в бикини запретят в Хорватии. Например, в Дубровнике за это придется заплатить штраф в размере 500 евро.

Накажут также любителей погонять по тротуарам на гироскутерах в Париже.

Карина Красилова

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