Мы привезем во Владивосток спектакль, наполненный любовью народа - Ли Хонг Ги

Глава Театральной ассоциации Тэгу о спектакле «История о ласточках» и сотрудничестве с театром им. М. Горького – в интервью PrimaMedia Korea

Руководитель Театральной ассоциации города Тэгу Ли Хонг Ги. Фото: PrimaMedia Korea

Наполненный любовью народа спектакль "История о ласточках" (6+) привезет во Владивосток труппа Театральной ассоциации корейского города Тэгу. Накануне премьеры руководитель ассоциации Ли Хонг Ги рассказал в интервью PrimaMedia Korea о международном сотрудничестве с Приморским драматическим театром.

— Есть ли у Театральной ассоциации г. Тэгу примеры ранее реализованного международного сотрудничества с другими театрами?

— В Театральную ассоциацию г. Тэгу входят 19 постоянных театральных трупп. Каждая труппа по отдельности уже имеет различный опыт гастролей за границей, однако полным составом театральной ассоциации представление спектакля во Владивостоке будет первым международным опытом за 38-летний период. В дальнейшем благодаря международному сотрудничеству мы планируем изучать новые формы выступлений. Думаю, что постоянным труппам необходим этот опыт.

— Когда были намечены планы культурного обмена с Россией?

— 27 декабря прошлого года был заключен меморандум о сотрудничестве с художественным руководителем Приморского краевого драматического театра имени М. Горького Ефимом Звеняцким. И уже с 15 по 18 мая мы планируем пребывать во Владивостоке. Показ спектакля "История о ласточках" (6+) состоится 16 мая на сцене театра М. Горького.

В сентябре этого года театр имени М Горького представит детский спектакль "Белоснежка и семь гномов" (6+) на сцене центра искусств и культуры г. Тэгу.

— Почему выбор постановки пал именно на "Историю о ласточках?"

— Это постановка в жанре пхансори, который является одной из традиционных форм корейской театральной постановки, с 2003 года попавший в список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас получает признание всего мира. Спектакль "История о ласточках" рассказывает о добром бедняке Хынбуга и поднимает тему простых человеческих ценностей – о том, что добрый человек достоин счастья, а злой – получит наказание.

Мы решили выбрать именно эту постановку для показа российскому зрителю, потому что она наполнена философским смыслом и хранит присущие нашему народу жизненные ценности.

— В процессе подготовки к международному выступлению как формировался бюджет, с какими трудностями вы столкнулись?

— В процессе подготовки были определенные трудности, связанные с техническими расходами. Однако, несмотря на это, ради показа спектакля "История о ласточках", повествующего о корейской культуре, администрация г. Тэгу и Ассоциация культуры города оказали активную помощь в формировании необходимого бюджета, что позволило не упустить данный шанс и представить российскому зрителю корейскую постановку.

— В чем заключается важность данного культурного обмена?

— Постановка г. Тэгу, совершенствуясь через культурную среду и креативное воображение вместе с участвующими зрителями, достигла определенного процветания в культуре исполнения. Поэтому мы хотим представить хорошо подходящую постановку, которая наполнена любовью народа и актуальными темами международному зрителю.

— Обсуждали ли Вы дальнейшие планы сотрудничества с Приморским театром им. М. Горького и, если да, то каковы они?

— В настоящее время мы обсуждаем наши дальнейшие планы и надеемся на дальнейшее продолжение культурного обмена. Мы планируем хотя бы раз в год представлять постановки друг другу.