Спектакль "История о ласточках" перед премьерой во Владивостоке показали в Корее

Постановку показали 26 и 27 апреля в центре искусств Дальсон в рамках международного культурного обмена (ФОТО)

Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea

Театральная ассоциация города Тэгу в преддверии международной премьеры спектакля "История о ласточках" (6+) во Владивостоке представила постановку 26 и 27 апреля в центре искусств Дальсон в зале Столетия в рамках международного культурного обмена, сообщает PrimaMedia Korea.

Театральная Ассоциация города Тэгу и Приморский драматический театр имени М. Горького, заключив в декабре прошлого года меморандум о взаимопонимании, создали плацдарм для расширения международного культурного обмена. Показ театральной постановки "История о ласточках" будет первым международным представлением в истории ассоциации.

Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea Спектакль "История о ласточках". Фото: PrimaMedia Korea 1 / 5

Труппа артистов из Кореи совершит четырехдневный визит во Владивосток с 15 по 18 мая и даст представление спектакля "История о ласточках" 16 мая. В свою очередь Приморский драматический театр имени М. Горького, в рамках дальнейшего сотрудничества, планирует представить корейскому зрителю спектакль "Белоснежка и семь гномов" (6+) 6 сентября на сцене центра искусств и культуры г. Тэгу.

Президент Театральной ассоциации г. Тэгу Ли Хонг Ги заявил, что он хочет повысить статус театра Тэгу, ежегодно осуществлять постановки заграницей, расширяя культурный обмен, начав с Владивостока в этом году.