Сбербанк поделился опытом успешных региональных практик ГЧП

Банк представил стандартизированные или «коробочные» решения, которые включают в себя набор необходимых шаблонов документов и требований

Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк принял участие в Российской Неделе государственно-частного партнерства (ГЧП). Банк выступил в роли генерального партнера мероприятия. На пленарной сессии "Роль внебюджетных инвестиций и механизмов ГЧП в реализации национальных проектов" была представлена стратегия банка по работе с региональными кейсами. Участникам форума подробно рассказали о том, что представляют собой "коробочные решения" от Сбербанка, а также об их роли в реализации национальных проектов, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Важнейшими особенностями коробочных решений Сбербанка для региональных проектов ГЧП являются их соответствие потребностям региона, соответствие суммы сделки масштабу этих потребностей, наличие инвестора для реализации проекта и методическая поддержка проектов со стороны банка на этапе их реализации.

"Коробка" включает в себя набор шаблонов документов и основных требований, в том числе модель подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов в разных отраслях. В их число входят проекты в сфере ЖКХ (по модернизации и строительству систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, переработки и утилизации бытовых отходов), образовательных учреждений и социальных объектов.

"Коробочные решения Сбербанка на сегодняшний день покрывают нацпроекты “Образование”, “Демография“, “Культура“, “Безопасные и качественные автомобильные дороги“, “Жилье и городская среда“, “Экология“. Регионы специально не выбираем, стараемся равномерно присутствовать везде", — прокомментировал вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка Михаил Чачин.

Стандартные отраслевые решения распространяют свое действие на все территориальные банки Сбербанка, руководство которых обладает полномочиями по принятию решений в отношении сделок.

В 2018 году Сбербанк предоставил финансирование более чем 30 региональным проектам на сумму свыше 12 млрд рублей без учета крупных федеральных проектов.

На территории Хабаровского края был реализован совместный с АО "Хабаровские энергетические системы" проект по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района. Объекты, построенные и реконструированные в рамках сделки, обеспечивают население п. Чегдомын бесперебойным теплоснабжением в период отопительного сезона.

В 2019 году по стране планируются сделки по более чем 60 проектам на сумму свыше 33 млрд рублей. В I квартале пять проектов уже получили положительные заключения кредитных комитетов.

"Неделя ГЧП" — это федеральная дискуссионная площадка, объединяющая представителей органов государственной власти, ведущих российских и зарубежных экспертов, руководителей частного бизнеса, а также представителей финансово-банковского сообщества. Она создана для обсуждения вопросов развития механизмов ГЧП, обмена опытом, распространения лучших практик реализации ГЧП-проектов в России.