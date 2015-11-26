Стало известно, когда во Владивостоке откроется купальный сезон

За месяц арендаторам нужно будет успеть привести пляжи в порядок

Пляж. Фото: ИА PrimaMedia

До открытия купального сезона во Владивостоке остался месяц. Согласно постановлению главы города, купаться в море жители и гости города смогут уже с 15 июня. До этого времени арендаторам необходимо будет привести пляжи в порядок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт мэрии.

Перечень мест массового летнего отдыха, рекомендованных для купания, также уже известен. Среди них остров Русский (бухты Аякс, Чернышева и Парис, а также мыс Вятлина и Ахлестышева), остров Попова (бухты Пограничная, Старка) и остров Рейнеке.

Горожанам не рекомендуется купаться в местах, не внесенные в перечень разрешенных, чтобы избежать нападения акул. Среди таких территорий острова Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата, полуостров Песчаный.

Официальное закрытие купального сезона назначено на 15 сентября.