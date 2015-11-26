"Единая Россия" в Приморье завершила дебаты

Участники предварительного голосования прошли обязательную процедуру праймериз

Дебаты. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Дебаты участников предварительного голосования партии "Единая Россия" по кандидатурам для последующего выдвижения на довыборы в думу Владивостока по избирательному округу №9 завершились 13 мая во Владивостоке. Восемь кандидатов встретились на дискуссионной площадке в Первомайском районе, чтобы обсудить вопросы его развития в рамках заявленной темы "Благополучие будущих поколений на территории одномандатного избирательного округа №9", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Напомним, на выдвижение от партии в Думу города Владивостока претендуют Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Даниил Красковский, Мария Лагунова, Дмитрий Лёгкий и Александр Шурыгин. В понедельник они сошлись на последних перед Единым днем предварительного голосования дебатах, на которых могли выступить коротко представить основные тезисы своих предвыборных программ.



Дебаты. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Учитывая, что Марина Зяблицкая и Дмитрий Легкий выдвинулись на праймериз "Единой России" позже остальных претендентов и пропустили первые дебаты, 13 мая на той же площадке была организована еще одна дискуссионная площадка, на которой двое кандидатов (и решивший их поддержать Максим Кашпаров) провели еще один раунд дебатов, посвященные теме стратегического развития Первомайского района.



Дебаты. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Добавим, что заключительные дебаты сегодня проходят в Находке, где за право представлять партию "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному избирательному округу № 19 борются трое – Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина.



Дебаты. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Участниками этой отборочной процедуры являются как члены и сторонники партии, так и беспартийные граждане, не состоящие ни в одной из общественно-политических партий страны. В этом году Единый день предварительного голосования состоится 26 мая. На нем будут определены кандидаты от партии на выборах 8 сентября.