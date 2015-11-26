Астрологи назвали знак зодиака, который по-настоящему будет счастлив эти две недели

Звезды отметили счастливчика, которому повезет во всем

Одни баловни судьбы снова на коне. Фото: pixabay.com

В мае один знак зодиака станет настоящим любимцем фортуны. За что бы не взялись представители этого знака зодиака, во всем им будет сопутствовать удача.

Астрологи отметили, что больше остальных в мае повезет Водолеям.

Эти баловни судьбы снова на коне. Удача будет сопутствовать им в любых начинаниях, а также в продвижении старых дел, плоды которых, наконец, дадут о себе знать.

Водолеев ждут новые знакомства, перспективные предложения, выгодные сделки и любовь. Большая, светлая, о которой они так давно мечтали. Те Водолеи, которые уже находятся в отношениях, сделают их еще крепче. В союзе двух появится снова искра, которая разожжет огонь любви по-новому.

Путешествия и дальние командировки также будут успешными.

Единственное, о чем предупреждают звезды – это не относиться халатно к своему здоровью. Ведь в запале можно пренебрегать простыми правилами и подцепить простуду. А лежать в кровати Водолеям будет просто преступлением, ведь надо успеть сделать в мае столько дел!

Карина Красилова