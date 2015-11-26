Автопоборы вновь грозят жителям всего Дальнего Востока

На смену ГЛОНАСС пришел СБКТС

Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Автомобильный Дальний Восток вновь оказался в центре скандала, связанного с изъятием денег у автомобилистов, уважающих "правый руль". На этот раз с жителей региона придумали брать огромные деньги за некие свидетельства о безопасности колесных транспортных средств (СБКТС). Оборотистые дельцы продают автомобилистам региона бланки на 150 млн рублей в месяц, и, похоже, далее их финансовые аппетиты будут только расти.

Жители региона опять бьют тревогу и обращаются к властям. После того, как губернатор Приморья доказал федеральному центру, что ситуация с ГЛОНАСС — абсурдна и привела к ухудшению социальных аспектов жизни всего Дальнего Востока, некая группа лиц, ранее причастная к спекуляции устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС", пытается вновь заставить население покупать некие "разрешения" на правый руль.

Буквально перед майскими праздниками торговцы СБКТС на 100 % повысили цены на свои свидетельства: в апреле оформить бумагу можно было за 5-6 тысяч рублей, а в мае — уже за 10 тысяч. Но при этом утверждается, что через месяц "услуга" будут стоить уже около 50 тысяч рублей. Что интересно, публичной реакции приморского управления Федеральной антимонопольной службы на то, что выдающие в Приморье СБКТС компании вдвое увеличили цены без объяснения причин, пока не последовало.

— Свидетельство о безопасности — довольно странная бумага, — рассказывает Виталий Морозов, который уже столкнулся с этой проблемой. — Это некий бланк, который якобы подтверждает безопасность транспортного средства, ввозимого в Россию. Однако при этом фактически никаких осмотров фирмы не проводят. Их сотрудники осматривают машину по присланному фото, и вот за этот "осмотр" собирают уже по 10 тысяч рублей.

В компаниях, которые по фото умудряются делать техническую диагностику машины за 10 тысяч рублей, подтвердили информацию, что их "услуга" не предполагает даже выезда специалиста. Они просто получают информацию о модели авто и выдают бумагу.

Более странной схемы "правый руль" еще не видел. Ведь в случае с устройством ГЛОНАСС деньги брали за реальные устройства, и в конечном итоге цена на них упала с 120 тысяч рублей до 20 тысяч. В нынешнем же случае люди просто платят за бланк, который печатают на банальном принтере. Все это напоминает методы Кашпировского: экстрасенс-целитель диагностировал тысячам россиян разного рода недуги, а продавцы СБКТС по фото диагностируют состояние автомобиля.

Каким образом отданные 10 тысяч влияют на проверку безопасности, не смогли рассказать и специалисты инструментального контроля. При прохождении технического осмотра, который стоит всего 1,5 тысячи, осмотр машины идет почти 40 минут. И никакое свидетельство, выданное некими ООО, не облегчает прохождение инструментального контроля для физических лиц.

По существу, это — дублирование одного и того же государственного требования о безопасности автомобиля. И похоже, что на "десяточке с носа" дельцы не остановятся: ООО, торгующие интернет-осмотром, с радостью предупреждают о том, что вскоре граждане будут платить по 50 тысяч. Зарабатывающие на свидетельствах анонсировали следующее повышение цен на июль, когда вступят в действие новые требования Таможенного Союза к самим лабораториям — у них должны будут появиться площадки для осмотра машин, в том числе — разгонные полосы.

Активно муссируется слух, что оборудование одной такой лаборатории может обойтись примерно в 30 млн рублей. Якобы несколько компаний уже пытаются пройти аккредитацию по новым требованиям, но ответа пока не получили.

Они обещают, что выдача СБКТС будет долгой и мучительной. По их словам, для таможенного оформления необходимо будет отвезти на эвакуаторе автомобиль к лаборатории, провести экспертизу, доставить на эвакуаторе автомобиль обратно в таможню и передать им же полученный сертификат, а затем начинать оформление по привычному алгоритму.

Нужно ли выдавать СБКТС на каждую машину? Дальневосточники уверены, что это излишнее требование. Возимая тысячная в месяц какая-нибудь "Тойота Королла " вряд ли будет чем-то отличаться от предыдущих ввезенных машин, данные о которых уже есть в базе таможни. При этом облагать этими расходами физических лиц — вообще абсурдно. Ведь граждане везут машины для себя, это не коммерческая партия. Если человек везет через границы головку сыра, он же не получает на нее фитосанитарный сертификат. А на машину, которая возиться для личного пользования, аналогичный сертификат, получается, нужен?

Что будет дальше, вполне предсказуемо. По предварительной информации, во Владивостоке есть одна аккредитованная лаборатория с площадкой, которая способна в день принять максимум 50 машин. И эта лаборатория — одна на весь дальневосточный регион, в то время как в порт приходят ежедневно тысячи машин. В общем, налицо попытка намеренного срыва всей схемы приобретения подержанных автомобилей. С одной стороны, правительство учло пожелания населения ДФО и дало льготы, снизив пошлины на ввоз иномарок для физических лиц, с другой — каждый год возникают интересанты, стремящиеся заработать на тех, кто из последних сил собирал деньги на поддержанную иномарку.

Если не принять экстренных мер, то уже через месяц на таможне будет десятки тысяч автомобилей, которые будут ждать, когда же им выдадут СБКТС, считают эксперты. Остановит работу ВМТП и другие порты, люди вновь выйдут на митинги с требованиями к властям. Для Приморья и федерального центра, который пытается привести регион к политической и социальной стабильности, это настоящий "удар в спину". Череда скандалов, связанных с автомобильной темой, способствуют тому, что жители покидают регион, так как у них теряется даже надежда на то, что условия жизни здесь когда-то все же будут улучшены. Приморцы надеются, что губернатор края поможет разобраться с ситуацией, в которой с жителей вновь требуют очередные сотни миллионов рублей.