«Учения у них – мучение у нас»: В Приморье из-за проверок люди часами стоят в пробках

Антитеррористические учения вызвали многокилометровые заторы на трассе Уссурийск-Хабаровск
Общество 15 мая, 10:54
Пробка. Фото: предоставлено очевидцем

Многокилометровые пробки сковали вчера трассу Уссурийск-Хабаровск в связи с проведением в Приморье антитеррористических учений. Такие заторы образовались из-за проверок автомобилей силовыми структурами. Сегодня ситуация может повториться, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что учения Национального антитеррористического комитета (НАК) проводятся с 14 по 17 мая в трех муниципалитетах, среди которых Пограничный, Черниговский район, а также Уссурийский городской округ. В учениях будут задействованы силовые ведомства, МЧС, органы власти.

"Во время учений будет реализован комплекс мер по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить теракты на военных объектах", – отметили в приморском штабе НАК.

Проведение таких учений изрядно осложнило жизнь жителей края. Особенно "повезло" уссурийцам, которые провели вчера несколько часов в пробке.

"Пробка собралась на выезде из Уссурийска в районе 6 км. Учения, конечно, нужны. На дороге стоят 15 человек в военной форме, полицейские, все с автоматами. Досматривают автомобили. Я понимаю, если бы три человека стояли на дороге и досматривали втроем один автомобиль, но можно же разделиться по группам и проводить проверку нескольких машин сразу! В машинах маленькие дети находятся, люди опаздывают на работу", — цитирует очевидца ИА UssurMedia.

По данным РИА VladNews из-за учений на несколько часов задерживали также и междугородные автобусы. Издание также заявляет, что на одном из участков трассы установили "заглушки", которые блокируют связь.

"Ужас! Весь вечер простояли. Еще и связь глушили. Телефоны не работали, интернета не было", — пожаловалась в соцсетях жительница Уссурийска. "Учения у них – мучение у нас", — подвел итог другой пользователь сети.

При этом отмечается, что сегодня ситуация может повториться, так как учения еще не закончены. Ранее НАК обратился к жителям края с просьбой отнестись с пониманием к необходимости проведения таких учений, а также оказывать содействие представителям правоохранительных органов.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ФСБ объявила о правовых ограничениях в Приморье

Перекроют кислород совсем: еще одно ведомство будет следить за водителями по камерам

Трагедия на военном полигоне под Сергеевкой: на мине подорвался военнослужащий из Башкирии

дорожные пробки, заторы военные учения

Вечерние километровые пробки сковали Владивосток

30 апреля, 18:50

Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане "Лесная заимка"

26 апреля, 15:01
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia