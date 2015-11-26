«Учения у них – мучение у нас»: В Приморье из-за проверок люди часами стоят в пробках

Антитеррористические учения вызвали многокилометровые заторы на трассе Уссурийск-Хабаровск

Пробка. Фото: предоставлено очевидцем

Многокилометровые пробки сковали вчера трассу Уссурийск-Хабаровск в связи с проведением в Приморье антитеррористических учений. Такие заторы образовались из-за проверок автомобилей силовыми структурами. Сегодня ситуация может повториться, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что учения Национального антитеррористического комитета (НАК) проводятся с 14 по 17 мая в трех муниципалитетах, среди которых Пограничный, Черниговский район, а также Уссурийский городской округ. В учениях будут задействованы силовые ведомства, МЧС, органы власти.

"Во время учений будет реализован комплекс мер по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить теракты на военных объектах", – отметили в приморском штабе НАК.

Проведение таких учений изрядно осложнило жизнь жителей края. Особенно "повезло" уссурийцам, которые провели вчера несколько часов в пробке.

"Пробка собралась на выезде из Уссурийска в районе 6 км. Учения, конечно, нужны. На дороге стоят 15 человек в военной форме, полицейские, все с автоматами. Досматривают автомобили. Я понимаю, если бы три человека стояли на дороге и досматривали втроем один автомобиль, но можно же разделиться по группам и проводить проверку нескольких машин сразу! В машинах маленькие дети находятся, люди опаздывают на работу", — цитирует очевидца ИА UssurMedia.

По данным РИА VladNews из-за учений на несколько часов задерживали также и междугородные автобусы. Издание также заявляет, что на одном из участков трассы установили "заглушки", которые блокируют связь.

"Ужас! Весь вечер простояли. Еще и связь глушили. Телефоны не работали, интернета не было", — пожаловалась в соцсетях жительница Уссурийска. "Учения у них – мучение у нас", — подвел итог другой пользователь сети.

При этом отмечается, что сегодня ситуация может повториться, так как учения еще не закончены. Ранее НАК обратился к жителям края с просьбой отнестись с пониманием к необходимости проведения таких учений, а также оказывать содействие представителям правоохранительных органов.