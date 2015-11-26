Художник-комиксист Питерский панк приедет на Geek-выходные во Владивосток

Владимир Лопатин выступит с мастер-классами и лекциями в столице ДФО 17-19 мая (12+)

Афиша Geek-выходных. Фото: Предоставлено организаторами

Художник-комиксист Владимир Лопатин (Питерский панк) выступит с лекциями и мастер-классами во Владивостоке. Кроме того, ожидается круглый стол для художников на тему реализации своего творчества в провинции (12+) и игротека по настольным играм от Питерского панка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов.

Проект Гикторий в рамках своей программы "Владивосток Зовёт" пригласил художника-комиксиста во Владивосток с серией бесплатных мероприятий для горожан.

Гикторий – это проект, который проводит гик-мероприятия и работает с большим количеством гик-организаций города.

Владимир Лопатин, Питерский Панк – художник-комиксист из Санкт-Петербурга. Он рисует короткие и забавные комиксы и иллюстрации, делает авторские карточные игры, наклейки и бумажные фигурки с любимыми героями, издает авторский русский комикс и организует комикс— и гик— мероприятия. Также работает ретушером комиксов в издательствах, проводит лекции и мастер-классы, связанные с рисованием, преподает в школе комиксов "Палитра".

Совместно они организуют Geek-выходные для жителей Владивостока.

Программа Geek-выходных:

17 мая (пятница) 17:30 молодёжная библиотека "БУК". Мастер-класс по рисованию комиксов для детей и подростков (дети от 10 лет) (12+) 17 мая, 20:00 – магазин комиксов "Убежище 14", Адмирала Фокина 10а. Открытая лекция: Коммерциализация своего дела. (12+) 18 мая, суббота 12:00 – Центр развития молодежи, Посьетская 14, 2 этаж. Открытая лекция: Коротко о коротком комиксе. Что такое стрип комикс? (12+) 14:00 – Центр развития молодежи, Посьетская 14, 2 этаж. Открытая лекция: Раскадровка в комиксе. (12+) 16:00 – Центр развития молодежи, Посьетская 14, 2 этаж. Круглый стол для художников: Можно ли реализовать своё творчество в провинции? (12+) 18:00 – 20:00 – магазин комиксов "Убежище 14", Адмирала Фокина 10а. Комиксы и игры от Питерского Панка. (12+) 20:00 – магазин комиксов "Убежище 14", Адмирала Фокина 10а. Открытая лекция: Организация своего мероприятия. (12+) 19 мая, воскресенье 13:00 – 16:00 – магазин настольных игр "МОСИГРА", Адмирала Фокина 10в. Игротека по играм Питерского Панка. (12+)



Вход на все встречи бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке: https://vdkcall.timepad.ru/