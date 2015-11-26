5 лет "РОСТА": что получило Приморье?

Юбилейный форум для молодых предпринимателей пройдет во Владивостоке в ДВФУ 23 мая

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками

Форум для малого и среднего бизнеса "РОСТ" пройдет в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, в четверг, 23 мая (12+). Дискуссионная площадка ежегодно собирает сотни участников. За 5 лет мероприятия посетили около 4 тысячи человек. ИА PrimaMedia в канун юбилея проекта поинтересовалось у организаторов, спикеров и предпринимателей, чем им в разные годы запомнился "РОСТ".

2015-ый — первый "РОСТ". Скомканный форум, о котором мало, кто помнит. Идею провести мастер-классы и обучения для молодых бизнесменов группа активистов воплотила в жизнь всего за месяц.

Николай Токуренов, представляющий в Приморье ГК "Байкал", с "РОСТом" на протяжении всех пяти лет. Был и спикером, и участником. Бизнесмен подчеркивает, что с интересом делился опытом и слушал выступления других, со многими форумчанами общается до сих пор.

— Для себя почерпнул много за эти годы, но помню один случай, когда все чуть не уснули на секции, — рассказал Николай Токуренов. – Основной момент, как и у других подобных мероприятий – это поддерживать актуальность. После слышал, что какие-то темы были уже не актуальны. С этим и связана наверное постоянная трансформация, эволюция проекта.

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками 1 / 3

Путь был тернист. Один из сложных – 2017— ый. Бизнесмен с 20-летним стажем, основатель логистической компании Forward Elephants Алексей Конченко признался, что с форума 2016 года вынес гораздо больше информации, чем с последующего. Однако признает, что поиски движения, даже неудачные – это тоже развитие.

— Учиться всегда есть чему. У молодежи кипит кровь, они рассказывают очень эмоционально, и ты начинаешь подхватывать и, как алмаз, огранивать информацию. Однозначно такие встречи нужны. Не скажу, что все спикеры всегда нравились. В 2016-ом ушел абсолютно удовлетворенный, в 2017-ом кто-то был интересен, а кто-то нет, возможно, и знаний было уже больше, — поделился учредитель Алексей Конченко. — Самое главное организаторам найти тему, которая будет интересна разному типу людей, потому что бизнес у нас в регионе абсолютно разный.

Построение эффективной команды, саморазвитие, технологии управления, масштабирование бизнеса, инструменты маркетинга, психология предпринимательства — вот лишь небольшая часть тем о которых рассказали участники форума "РОСТ".

Собеседник ИА PrimaMedia Алексей Кошелев был на форуме в 2016-ом, 2017-ом, зарегистрировался и в этом году.

— Первый раз был в 2016 году и до сих пор помню спикеров — приезжали сильные специалисты. Для себя отметил тогда нетворкинг, до форума "РОСТ" я не видел проведение таких мероприятий в Приморье, — отметил Алексей Кошелев. — Площадка очень гибкая. Организаторы пробуют разные форматы и приглашают разных спикеров. Были, конечно, выступления, которые и не впечатлили, но в целом форум нравится.

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками 1 / 3

Компания "Эддисон" несколько лет организовывала техническую часть форума. По мнению руководителя Антона Ходарковского, "РОСТ" — это, прежде всего, живое общение.

— На "РОСТе" нет каких-то супер проплаченных звезд. Программа, может быть, и не блистала лоском, но она была по содержанию всегда настоящая. Там присутствуют люди, которым это реально нужно, которые готовы отдавать свои знания. Все эти годы проект успешен в части КПД: люди знакомятся, это хорошая коммуникационная площадка. На мой взгляд, одно из самых действующих событий, оно живет и развивается, — рассказал Антон Ходарковский.

В 2018-м году проект претерпел существенные изменения. Форумный формат был заменен на формат Бизнес-Школы. Сменилась концепция и аудитория мероприятия. За два дня обучение прошли около 1000 предпринимателей, студентов и школьников. Но позже было принято решение сохранить оба формата, но форум сделать однодневным и однопоточным. Форум будет проходить весной, а Бизнес-Школа осенью. В трехлетней перспективе мероприятие должно стать коммуникативной площадкой для предпринимателей из России, Японии, Кореи, Китая и обеспечить между ними достаточный уровень доверия для формирования совместных проектов.

Благодаря поддержке властей получило развитие направление JUNIOR ROST. Обучение прошли более 150 учеников средних образовательных учреждений. По итогу мероприятия семь бизнес-идей получили наставников – представителей реального бизнеса, которые будут помогать школьникам с доработкой и реализацией их на практике.

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками 1 / 2

Одним из спикеров на Русско-Азиатской бизнес-школе выступил основатель "Школы сервиса" в Москве Максим Ламанов. С подрастающим поколением говорили о предпринимательском мышлении и как его получить. С теми, кто уже у руля своей компании обсуждали, как избавиться от бизнес-неврозов. Впечатления от "РОСТа" остались позитивные. Максим признается, Дальний Восток с удовольствием посетит еще и выступит перед публикой.

— Обмен опытом между людьми из разных стран, регионов и разных бизнесов — это явление уже имеет большое значение и в этом безумная польза. Когда ты в своем маленьком мирке и ограничен только своими представлениями, в какой-то момент может показаться, что жизнь скучная штука, но как только ты выходишь за границы, видишь других людей – это обогащает любого человека. Участники "РОСТа" в большинстве дальневосточники — это люди с другим мышлением, с другим настроением, очень дружелюбные и меня это радует. Поэтому "РОСТ" произвел сильное впечатление, — рассказал Максим Ламанов.

Русско-Азиатская бизнес-школа также состоится в этом году осенью, а 23 мая проект "РОСТ" отметит юбилей форумом. И в этот раз он опять будет другим.

Так, одним из спикеров станет "Человек планеты" Сергей Бурлаков. Попав в страшную аварию и лишившись обоих рук и ног, он доказал всей планете, что нет ничего невозможного. На нью-йоркском марафоне, одном из самых зрелищных и массовых мероприятий в мире, Сергей пробежал дистанцию в 142 км и победил, оставив позади себя 12 тысяч здоровых участников. За свои достижения в жизни и спорте Сергей Бурлаков внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками Форум "РОСТ". Фото: предоставлено участниками 1 / 2

Стоит отметить, что в этом году Форум "РОСТ" проводится при поддержке Администрации Приморского Края и Центра поддержки предпринимательства, компании ЭВОТОР. Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на форум можно на сайте"РОСТа"