Роскошный круизный лайнер Сosta Venezia станет плавучей гостиницей для гостей ВЭФ

Судно спустили на воду только в марте 2019 года, во Владивостоке оно пришвартуется впервые (ФОТО)
Общество 16 мая, 10:50
Круизный лайнер Сosta Venezia. Фото: предоставлено компанией "Росконгресс"

Роскошный круизный лайнер Costa Venezia, который спустили на воду только в марте 2019 года, станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Юбилейный ВЭФ пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. Подготовка к проведению экономического форума в столице Приморья уже идет полным ходом. В частности, уже заключено соглашение на обслуживание с 24 гостиницами Владивостока. Среди них – отель LOTTE, Tigre de Cristal, гостиницы "Астория", "Аванта", "Амурский залив", "Приморье", "Экватор", Azimut Отель "Владивосток". В ближайшее время начнется проверка гостиниц с участием специалистов Роспотребнадзора, МЧС, которая продлится до августа.

Со 2 по 7 сентября в качестве плавучей гостиницы планируется задействовать судно Costa Venezia. Отметим, что до этого в качестве гостиницы для гостей ВЭФ использовался круизный лайнер люкс-класса Costa NeoRomantica.

Справка: Costa Venezia — это новый лайнер класса Dream, введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, количество кают – 2116. Всего лайнер может вместить более 5 тысяч человек. Для проведения встреч, переговоров, семинаров и конференций Costa Venezia предоставляет специально оборудованный зал.

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