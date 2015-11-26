Конференция "Бизнес у моря. Про движение" - "для развития бизнеса и собственного развития"

О возможностях, которые открывает предпринимателям Приморья главное деловое событие мая, рассказали его организаторы

Предпринимателям рассказали о том, как будет проходить главное событие майской деловой недели. Фото: Мария Бородина

Узнать о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, подать заявку на получение займа в АНО "Микрокредитная компания Приморского края", сообщить о своих проблемах тем, кто способен повлиять на их решение, предприниматели Приморья смогут 22 мая, на ежегодной краевой конференции "Бизнес у моря. Про движение", (18+) сообщает ИА PrimaMedia. Каким будет это событие в 2019 году, рассказали его организаторы на пресс-конференции 15 мая.

Встречу с журналистами провели врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко, генеральный директор АНО "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" Евгений Никифоров.

Узнать о мерах поддержки бизнеса и выбрать подходящие

Конференция "Бизнес у моря. Про движение" пройдет 22 мая в здании администрации края. Ее ключевой темой станет государственная политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Приморье. Бизнес и власть традиционно встретятся на пленарной сессии и круглых столах, посвященных самым злободневным вопросам для делового сообщества.

Как сообщил Константин Богданенко, в этом году организаторы ставят перед собой задачу вывести региональную предпринимательскую конференцию на новый уровень. Она не только должна стать главной дискуссионной площадкой, где обсуждаются вопросы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса в Приморье, но и трибуной для информирования населения об изменениях, которые влияют на деловой климат.

На конференции предприниматели смогут узнать о мерах поддержки, которые появились в крае совсем недавно и действуют на базе центра "Мой бизнес". Это, подчеркнул Богданенко, абсолютно реальная помощь.

Создание новых инструментов поддержки МСП было анонсировано губернатором Олегом Кожемяко на прошлой конференции "Бизнес у моря". Сегодня они входят в активную стадию работы. К примеру, "Микрокредитная компания Приморского края" уже принимает и рассматривает первые заявки на предоставление льготных займов.

Участники конференции получат полную информацию о том, как с помощью краевого института взять кредит до пяти миллионов рублей на льготных условиях под процентную ставку, равную ключевой ставке ЦБ РФ — на сегодняшний день это 7.75%, познакомятся с линейкой кредитных продуктов, специально разработанных с целью поддержки МСП в Приморском крае. Так, для предпринимателей из моногородов, занятых в приоритетных для экономики региона отраслях, предусмотрены займы под 3.87% годовых. "На сегодняшний день, возможно, это лучшие условия получения финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в стране", — отметил Константин Богданенко. Подать заявку на предоставление кредита можно будет в рамках конференции.

Как сообщил врио вице-губернатора, на обеспечение мер поддержки МСП из федерального и краевого бюджета в 2019 году решено направить 775 млн рублей – на 125 млн больше, чем планировалось изначально. Задача исполнительной власти – превратить эти разрозненные меры в единые "пакеты", которые позволят предпринимателю использовать готовый набор для развития своего дела и запуска новых проектов.

Задать вопрос главе региона

Конечно, самая важная часть предстоящего события – дискуссионная. Бизнес-сообщество сможет обсудить наболевшие проблемы и вопросы с теми, кто способен повлиять на их решение. В числе экспертов выступят представители Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП банка, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства стратегических инициатив, краевых институтов поддержки бизнеса: Центра развития экспорта, Гарантийного Фонда, Инвестиционного агентства, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Среди выступающих будут и сами предприниматели, в том числе резиденты Свободного порта Владивосток и ТОРов.

Традиционно на пленарной сессии можно будет задать вопросы главе региона и директорам профильных департаментов. При этом пленарное заседание конференции будет доступно широкой аудитории благодаря интернет-трансляции. На 15 мая от предпринимателей поступило порядка 100 вопросов, но организаторы надеются, что их будет гораздо больше.





Встретиться с прокурором края

Также дискуссионные площадки будут организованы в формате круглых столов, посвященных экспорту, бизнесу с нуля, инновациям и другим важным для делового сообщества темам, в том числе еще не звучавшим на прошлых конференциях. Но самые жаркие дискуссии обещает бизнес-час "Открытый разговор с прокурором". Модератором этой площадки выступит приморский омбудсмен Марина Шемилина.

"Органы прокуратуры являются стратегическим партнером института уполномоченного. Они помогают в решении проблем, с которыми к нам обращаются представители бизнеса. Прийти на круглый стол и задать свой вопрос лично прокурору смогут все желающие. В прошлом году дискуссия получилась очень жаркой. Вы знаете, что в Приморье сейчас новый прокурор, и, я думаю, это мероприятие будет важно как для предпринимателей, так и для самого прокурора края. Такие встречи с первыми лицами дают возможность, что называется, посмотреть друг другу в глаза, сказать все, что мы думаем друг о друге, где есть проблемы, почему они не решаются, и кто как видит решение этих проблем", — прокомментировала Марина Шемилина.

Кроме того, в рамках конференции состоится презентация двух новых институтов развития бизнеса. Это ОРОО “Центр инноваций социальной сферы” и "Региональный центр инжиниринга" — совершенно новые структуры, которые только начинают свою работу, и предприниматели о них еще мало знают.

Получить решение проблемы

По итогам мероприятий все озвученные вопросы, проблемы и предложения лягут в основу поручений профильным вице-губернаторам. В том числе вопросы, заданные прокурору, на которые предприниматели не смогут получить ответы в ходе сессии, будут отправлены в прокуратуру на доработку, сообщила Марина Шемилина.

Константин Богданенко напомнил, что "Бизнес у моря. Продвижение" — главное событие майской деловой недели, в рамках которой пройдут также форум РОСТ и Пятый Тихоокеанский туристский форум. Принять участие в этих событиях будет полезно каждому предпринимателю, отметил врио вице-губернатора, – для развития бизнеса и для собственного развития, тем более сегодня региональная власть полностью открыта к диалогу. Создание новых институтов поддержки бизнеса, снижение налоговых ставок при применении УСН для впервые созданных малых и средних предприятий – серьезные шаги, которые были сделаны администрацией Олега Кожемяко с целью поддержки МСП. То, насколько результативна будет дальнейшая работа бизнеса и власти, зависит от обратной связи с обеих сторон.

Поддержка предпринимателей в Приморском крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

С подробной программой конференции "Бизнес у моря" можно ознакомиться на портале малого и среднего бизнеса Приморского края. Дополнительную информацию также можно получить у специалистов департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по телефону: 8 (423) 220-86-41. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.

Вопросы принимаются по электронному адресу voprospk2019@mail.ru.