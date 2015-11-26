Новый неприятный "подарок" может ждать многих водителей уже этой зимой

Для автолюбителей могут внести дополнительные ограничения

Новый неприятный "подарок" может ждать многих автолюбителей уже этой зимой. Фото: ИА PrimaMedia

Зима – это трудное время для каждого автомобилиста, дороги после сильного снегопада во многих городах больше похоже на ледовую площадку. Разумеется, такие условия заметно усложняют жизнь многим автолюбителям — аварии, дорожные конфликты и вред экологии. По этой причине наши законодатели придумали новый неприятный "подарок", который может ждать многих автолюбителей уже этой зимой. С предложением снизить скорость движения некоторых автомобилей зимой выступил Российский дорожный научно-исследовательский институт.

Эксперты института уверены, что на небольших скоростях автомобили, чьи колеса имеют шипованную резину, нанесут меньше вреда дорогам и экологии.

Не секрет, что шипованные шины в России популярнее фрикционных. Многие водители, используя такую резину, по мнению специалистов, слишком быстро "губят" дорожное покрытие, что приводит к внеплановому ремонту дорог. А для городского бюджета это немалые деньги, пусть даже это ямочный ремонт.

Не секрет, что на "убитых" дорогах происходит больше ДТП, случаются даже дорожные конфликты, когда водители прямо на проезжей части начинают выяснять отношения. Подобными роликами кишит интернет, и не редко плохое состояние магистралей становится причиной споров, когда автолюбитель вынужден опасно маневрировать, объезжая огромные ямы.

"После 70–80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения", — рассказал заведующий кафедрой "Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты" Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников, принимавший участие в исследовании.

Это снизит количество ДТП, и вероятно, снизит пыл водителей, если они не будут объезжать глубокие ухабы.

По его словам, пока нельзя однозначно сказать, на сколько именно надо снижать скорость. Нужны еще исследования. Лушников отмечает, что подобная мера получила положительную практику в зарубежных странах.