Фестиваль V-ROX возвращается во Владивосток

Программа включает в себя граффити, спорт мероприятия, выставку, лекции, гастрономические вечера, бартендер-шоу, 3D-мэппинг
Общество 12:32
Фестиваль V-ROX возвращается во Владивосток. Фото: сайт vrox.org

С 21 по 23 июня во Владивостоке пройдет V-ROX EXPO (18+) – открытый фестиваль культуры. Участниками станут не только музыканты из разных стран: программа включает в себя граффити, спортивные мероприятия, выставку, лекции, специальные гастрономические вечера, бартендер-шоу, 3D-мэппинг и многое другое. Основной музыкальной площадкой будет "Мумий Тролль Music Bar" на ул. Пограничной, 6. Официальная пресс-конференция фестиваля пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита (16+) в ДВФУ 14 июня, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

22 июня в Центре современного искусства "Заря" откроется коллективная выставка "Морская" (6+): коллажи и компьютерная графика, живопись, серии фотографий, интерактивные инсталляции, объединенные темой "Морская" – по названию легендарного альбома группы Мумий Тролль. Экспозиция будет сформирована из работ, отобранных арт-куратором V-ROX EXPO, художником Дмитрием Аске, чье авторское граффити появится на территории ЦСИ "Заря" в рамках фестиваля. В этот же день на акватории Амурского залива состоится SUP-парад. Подать заявку на участие можно здесь.

Гостями и участниками фестиваля станут артисты и творческих люди из разных стран — большинство из них впервые приедет в Россию и их знакомство со страной начнется именно с Владивостока. Постоянный партнер V-ROX, авиакомпания S7 Airlines, дает возможность привезти на Дальний Восток самых модных и актуальных музыкантов со всего мира. В 2019-м это будет нашумевшая группа Shortparis, московский девичий квартет Lucidvox, инструментальное трио Fogh Depot, музыканты из Якутии и Китая. Из Японии впервые приедет группа Beat Bahnhof — "самураи ска", как их называют. Также в фестивале примут участие португальская группа DSCi, которая проедет на "газели" через всю Россию до Владивостока, "американские боги" Mating Ritual (US), молодые британские музыканты Declan Welsh & The Decadent West. Владивосток на V-ROX EXPO представит группа Leva Levitz.

1 / 4

В этом году специально к фестивалю выпущена капсульная коллекция аксессуаров – футболка, кеды, сумка-шоппер и браслет с символикой V-ROX EXPO. Их можно заказать и получить гарантированное право приоритетного входа на концерты в "Мумий Тролль Music Bar", условия смотрите здесь.

1 / 2

В рамках V-ROX EXPO на улицах Владивостока появится несколько новых граффити, их нарисуют стрит-арт художники из Франции, Нидерландов, Польши, Индии и России. Эскизы авторы держат в секрете, но уже известно, что темой некоторых станет экология и сохранение культурного наследия разных стран.

V-ROX EXPO – это еще и мобильный маркет приморских товаров, турнир по пинг-понгу и музыкальный субботник. Заключительным аккордом V-ROX EXPO станет 3D-мэппинг (0+) на здании Дальрыбвтуза 23 июня в 21.30. Лучше всего видно это шоу будет с центральной площади города.

Следить за расписанием фестиваля, чтобы ничего не пропустить, лучше всего тут: http://vrox.org.

Соцсети фестиваля:

https://www.instagram.com/vroxfestival/

https://vk.com/vrox

https://www.facebook.com/vroxfestival

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров

Открытый фестиваль культуры V-ROX EХPO пройдет в июне во Владивостоке

фестиваль

Праздник для людей: первый день фестиваля ЛиТР - в фотографиях и цитатах

22:00

Будущее Владивостока представят на пятом Восточном экономическом форуме

18:32
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia