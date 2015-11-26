Программа включает в себя граффити, спорт мероприятия, выставку, лекции, гастрономические вечера, бартендер-шоу, 3D-мэппинг

Фестиваль V-ROX возвращается во Владивосток. Фото: сайт vrox.org

С 21 по 23 июня во Владивостоке пройдет V-ROX EXPO (18+) – открытый фестиваль культуры. Участниками станут не только музыканты из разных стран: программа включает в себя граффити, спортивные мероприятия, выставку, лекции, специальные гастрономические вечера, бартендер-шоу, 3D-мэппинг и многое другое. Основной музыкальной площадкой будет "Мумий Тролль Music Bar" на ул. Пограничной, 6. Официальная пресс-конференция фестиваля пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита (16+) в ДВФУ 14 июня, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

22 июня в Центре современного искусства "Заря" откроется коллективная выставка "Морская" (6+): коллажи и компьютерная графика, живопись, серии фотографий, интерактивные инсталляции, объединенные темой "Морская" – по названию легендарного альбома группы Мумий Тролль. Экспозиция будет сформирована из работ, отобранных арт-куратором V-ROX EXPO, художником Дмитрием Аске, чье авторское граффити появится на территории ЦСИ "Заря" в рамках фестиваля. В этот же день на акватории Амурского залива состоится SUP-парад. Подать заявку на участие можно здесь.

Гостями и участниками фестиваля станут артисты и творческих люди из разных стран — большинство из них впервые приедет в Россию и их знакомство со страной начнется именно с Владивостока. Постоянный партнер V-ROX, авиакомпания S7 Airlines, дает возможность привезти на Дальний Восток самых модных и актуальных музыкантов со всего мира. В 2019-м это будет нашумевшая группа Shortparis, московский девичий квартет Lucidvox, инструментальное трио Fogh Depot, музыканты из Якутии и Китая. Из Японии впервые приедет группа Beat Bahnhof — "самураи ска", как их называют. Также в фестивале примут участие португальская группа DSCi, которая проедет на "газели" через всю Россию до Владивостока, "американские боги" Mating Ritual (US), молодые британские музыканты Declan Welsh & The Decadent West. Владивосток на V-ROX EXPO представит группа Leva Levitz.

Группа Beat Bahnhof. Фото: предоставлено организаторами Португальская группа DSCi. Фото: предоставлено организаторами Группа Leva Levitz. Фото: предоставлено организаторами Московский девичий квартет Lucidvox. Фото: предоставлено организаторами 1 / 4

В этом году специально к фестивалю выпущена капсульная коллекция аксессуаров – футболка, кеды, сумка-шоппер и браслет с символикой V-ROX EXPO. Их можно заказать и получить гарантированное право приоритетного входа на концерты в "Мумий Тролль Music Bar", условия смотрите здесь.

Сумка. Фото: предоставлено организаторами Футболка. Фото: предоставлено организаторами 1 / 2

В рамках V-ROX EXPO на улицах Владивостока появится несколько новых граффити, их нарисуют стрит-арт художники из Франции, Нидерландов, Польши, Индии и России. Эскизы авторы держат в секрете, но уже известно, что темой некоторых станет экология и сохранение культурного наследия разных стран.

V-ROX EXPO – это еще и мобильный маркет приморских товаров, турнир по пинг-понгу и музыкальный субботник. Заключительным аккордом V-ROX EXPO станет 3D-мэппинг (0+) на здании Дальрыбвтуза 23 июня в 21.30. Лучше всего видно это шоу будет с центральной площади города.

Следить за расписанием фестиваля, чтобы ничего не пропустить, лучше всего тут: http://vrox.org.

Соцсети фестиваля:

https://www.instagram.com/vroxfestival/

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