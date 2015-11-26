Покупателям доступны кеды, сумки, футболки и браслеты

V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль V-ROX EXPO (18+), продолжающий 5-летнюю успешную историю фестиваля V-ROX (18+) во Владивостоке, в этом году приготовил своим фанатам со всей страны не только расширенную программу, но и множество сюрпризов. Впервые любой желающий сможет еще до начала фестиваля стать его амбассадором — заказать аксессуары из лимитированной коллекции V-ROX EXPO с помощью сервиса "Планета.Ру", сообщает ИА PrimaMedia.

В коллекцию вошли самые нужные предметы для тех, кто настроен ударно повеселиться три фестивальных дня — 21, 22 и 23 июня. Кеды, сумка, футболка и браслет фестиваля будут для этого очень кстати.

Кеды V-ROX EXPO созданы в коллаборации с брендом Prospect Avenue, найти свой размер и сделать предзаказ можно только до 15 мая. У белых футболок V-ROX EXPO лаконичный крой и дизайн, качественный трикотаж — и это все, что нужно, чтобы стать любимым предметом летнего гардероба, футболки созданы в коллаборации с компанией "Море Плюс". В капсульную коллекцию вошли также удобная хлопковая эко-сумка и силиконовый браслет с фестивальной символикой.

V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами V-ROX EXPO выпускает первую фестивальную коллекцию аксессуаров. Фото: предоставлено организаторами 1 / 6

Коллекционные вещи могут стать еще и вашим "пропуском" на самые популярные события фестиваля: при покупке одного предмета, вы получите гарантированный пригласительный в "Мумий Тролль Music Bar" на один из фестивальных дней, а если решите создать total look – то на все три дня. Обеспечите себе попадание в "Мумий Тролль Music Bar" Владивостока в первых рядах, не придется стоять в очереди на входе.

Если вы не из Владивостока — то найти удобные рейсы и стыковки всегда можно у партнера фестиваля — авиакомпании S7 Airlines – и добро пожаловать на V-ROX EXPO.

Ищите подробности и выбирайте ваши размеры: http://vrox.org/news/4144/.