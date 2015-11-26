Мэрия установит на острове Русском 14 новых остановочных павильонов

Стеклянный павильон появится в поселке Подножье, а бетонные - на грунтовых дорогах острова

Старая остановка на острове Русском. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Мэрия Владивостока планирует установить в 2019 году 14 новых остановочных павильонов на острове Русском. Один из них будет стеклянным, остальные бетонными. Стеклянный остановочный павильон появится в поселке Подножье, а 13 бетонных — на грунтовых дорогах острова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Старые, сгнившие конструкции заменят на новые, установленные на железобетонных площадках.

"Планируем построить удобные павильоны, в которых можно будет укрыться в любую погоду от ветра и осадков, — подчеркнул мэр города Олег Гуменюк. – Где будет возможность – проведем грейдирование дорог на остановках. Таким образом, попытаемся их расширить, чтобы туда удобнее было заезжать автобусам".

Напомним, что днем ранее также появилась информация о предстоящем ремонте дорог на острове Русском. В частности, о том что в этом году начнут асфальтировать дороги в районе бухты Парис, поселка Поспелово и улицы Экипажной. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам заседания организационного штаба по подготовке пятого Восточного экономического форума.

Олег Гуменюк заявил, что в настоящее время проводятся аукционы, после которых подрядчики приступят к работам на участках дорог в районе бухты Парис, поселка Поспелово и улицы Экипажной. Мэр также проинформировал, что с этого года планируется начать работы по освещению основных улиц острова. Так, летом запланированы работы в районе поселка Поспелово.