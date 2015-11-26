Проблемные дороги Русского острова заасфальтируют после долгих обещаний

Внутренние проезды жилых поселков острова "оденутся" в асфальтобетон уже в этом году в рамках подготовки к ВЭФ

Проблемные дороги Русского острова заасфальтируют после семи лет обещаний. Фото: pixabay.com

Дороги в районе бухты Парис, поселка Поспелово, улицы Экипажной на острове Русский во Владивостоке начнут асфальтировать в этом году. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам заседания организационного штаба по подготовке пятого Восточного экономического форума во вторник, 15 мая, передает ИА PrimaMedia.

Состояние внутренних дорог – уже наболевшая проблема для жителей острова Русский. По словам губернатора, городу предоставлена субсидия из краевого и федерального бюджетов на ее решение.

"Городу переданы денежные средства на текущий ремонт этих улиц. Понятно, что есть процедуры, связанные с проведением торгов, поэтому не всегда получается начать работы раньше, как хотелось бы, но тем не менее асфальтирование этих улиц начнется летом этого года", – подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава города Олег Гуменюк в ходе совещания доложил, что в настоящее время проводятся аукционы, после которых подрядчики приступят к работам на участках дорог в районе бухты Парис, поселка Поспелово и улицы Экипажной. Мэр также проинформировал, что с этого года планируется начать работы по освещению основных улиц острова. Так, летом запланированы работы в районе поселка Поспелово.

Губернатор подчеркнул, что жители Русского должны получить возможность комфортно передвигаться по острову.

"Будем продолжать эту работу и в последующие годы, пока не приведем все в соответствие", – заявил глава края.

Добавим, что участок островных дорог, о котором шла речь на сегодняшнем совещании, действительно является давней и существенной проблемой для жителей Русского. 21 апреля несколько десятков островитян вышли на пыльные обочины грунтовых дорог в масках и с плакатами. Владивостокцы напомнили властям, что заасфальтировать проезжую часть в этом районе острове им было обещано еще семь лет назад, в саммитовском 2012-м.