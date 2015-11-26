Минтруд хочет изменить многим россиянам длительность отпуска

Свое предложение по внесению изменений в Трудовой кодекс ведомстве должно подготовить в ближайшее время

Девушка. Фото: pixabay.com

Минтруд РФ готовит настоящий подарок для миллионов россиян. По поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, до 20 июня ведомстве должно разработать и предоставить поправки, которые продлят отпуск для некоторых граждан. Оплачиваемые дни можно будет потратить на диспансеризацию, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по информации "РГ", предполагается, что новшества будут внесены в Трудовой кодекс и будут касаться работников, чей возраст достиг 40 лет. Этим гражданам будет ежегодно предоставляться освобождение на один рабочий день. Он не будет считаться прогулом и будет оплачиваться, как еще один день отпуска. Этот день работник должен будет потратить на прохождение диспансеризации. Сейчас такая возможность есть у всех, правда, с периодичностью раз в три года. По мнению экспертов такой отрезок времени является слишком длинным и может негативно сказываться на состоянии здоровья граждан в возрасте от 40 лет.

В настоящее время данную поправку активно обсуждают с рядом министерств и профсоюзами.

Отмечается, что для работников в возрасте от 18 до 39 лет все останется в прежнем виде.