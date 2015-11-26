Минтруд хочет изменить многим россиянам длительность отпуска

Свое предложение по внесению изменений в Трудовой кодекс ведомстве должно подготовить в ближайшее время
Это интересно 16 мая, 17:11
Девушка. Фото: pixabay.com

Минтруд РФ готовит настоящий подарок для миллионов россиян. По поручению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, до 20 июня ведомстве должно разработать и предоставить поправки, которые продлят отпуск для некоторых граждан. Оплачиваемые дни можно будет потратить на диспансеризацию, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по информации "РГ", предполагается, что новшества будут внесены в Трудовой кодекс и будут касаться работников, чей возраст достиг 40 лет. Этим гражданам будет ежегодно предоставляться освобождение на один рабочий день. Он не будет считаться прогулом и будет оплачиваться, как еще один день отпуска. Этот день работник должен будет потратить на прохождение диспансеризации. Сейчас такая возможность есть у всех, правда, с периодичностью раз в три года. По мнению экспертов такой отрезок времени является слишком длинным и может негативно сказываться на состоянии здоровья граждан в возрасте от 40 лет.

В настоящее время данную поправку активно обсуждают с рядом министерств и профсоюзами.

Отмечается, что для работников в возрасте от 18 до 39 лет все останется в прежнем виде.
Федеральная сеть кинотеатров "Киномакс" теперь во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia