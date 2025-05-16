Юбилейные даты воинов-интернационалистов задали тему онлайн-конференции ИА PrimaMedia

Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, локальных войн и военных конфликтов отмечает 15-летие

Ветераны-афганцы. Фото: ИА PrimaMedia

Ветераны Афганистана и других военных конфликтов конца прошлого и начала нынешнего века объединились в общественную организацию в Приморье в 2004 году. Эта организация была создана в конце апреля, а официальную регистрацию получила в июле. В связи с 15-летним юбилеем деятельности ИА PrimaMedia пригласило председателя ПКООИВА Олега Михайлова на онлайн-конференцию.

Конференция будет проходить с 16 по 23 мая на сайте. Каждый читатель сможет отправить свой вопрос через специальную форму на странице конференции. В феврале 2019 года ветераны-афганцы отмечали еще один юбилей: 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Расспросить участников боевых действий можно не только о трудных и героических страницах их прошлого, но и о настоящем, в котором всегда находится место патриотическому воспитанию новых поколений, реабилитации инвалидов, благотворительности, ярким социальным проектам. Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане, локальных войн и военных конфликтов реализует проект собственного деревообрабатывающего производства и учебного центра, заручившись поддержкой администрации Приморского края, администрации Владивостока и президентским грантом. Олег Михайлов готов рассказать, как продвигается работа над проектом и как эта идея помогает ветеранам чувствовать себя нужными людьми.

По данным Министерства обороны, после окончания Второй Мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны. Погибли около 25 тысяч советских и российских граждан, из них 401 человек из Приморья. Афганская война унесла более 100 жизней наших земляков.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.