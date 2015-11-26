Бизнесмен или мем: ЛиТР-фест во Владивостоке открыли поиском героев нового времени

Способен ли Тирион Ланистер прийти на смену Штирлицу, обсудили в столице Дальнего Востока

Писатель Андрей Геласимов. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

На сцене Приморского театра молодежи во Владивостоке состоялось открытие второго фестиваля "Литература Тихоокеанской России". На мероприятие съехались представители творческой интеллигенции со всей России и стран АТР. В ближайшие три дня на двенадцати площадках столицы ДФО пройдут творческие встречи, мастер-классы, лекции, презентации, дискуссии и перформансы, сообщает ИА PrimaMedia.

Темой второго фестиваля "Литература Тихоокеанской России" стал поиск героя нашего времени. В рамках открытия ЛиТРа состоялся круглый стол на заданную тему. В дискуссии приняли участие директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров, писатель и журналист Василий Авченко, прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей Турко, заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, руководитель представительства "Агентства стратегических инициатив" в ДФО Ольга Курилова, генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев. Модератором круглого стола выступил генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.

"Обращаясь к истории Дальнего Востока, мы можем назвать десятки и сотни ее предпринимателей, купцов, меценатов — тех социально ответственных людей, которые внесли весомый вклад в развитие Дальнего Востока. Наверное многие со мной согласятся, что без этих фамилий, наверное, и не было бы Дальнего Востока. Поэтому, на мой взгляд, героем нашего времени является представитель среднего класса и предприниматель — тот человек, который предпринимает, развивает, берет на себя ответственность и двигается вперед", — открыл дискуссию Виктор Суханов.



Заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов поддержал Виктора Суханова и выступил с напутствием писателям — продвигать средний класс.

"В наше время кем хотели стать? Космонавтами, геологами, врачами, штирлицами. Почему? Потому что в первую очередь были герои. Литература, искусство, телевидение воспитывали героев. Были цели. Потому что государство этим занималось, ставило какие-то цели, обозначало этих героев. Потом государства не стало. В 90-х годах кем хотели стать мальчики, а кем хотели стать девочки? Потому что государство отстранилось от воспитания в этом морально-нравственном аспекте. Так вот, говоря о том, чем мы сейчас должны заниматься, литература стоит на первом месте. От литературы зависит все остальное. Кто должен быть героем? Почему предприниматели? А богатым быть патриотично? И как вообще у нас относятся к богатым? Так вот, основная задача экономики — это развитие среднего класса. Пока у нас представитель среднего класса не станет героем, пока этот образ не станет целью для молодежи, мы не разовьем этот средний класс. И мы заинтересованы в развитии героя среднего класса через литературу", — высказался Григорий Куранов.

С эмоциональной речью выступил писатель Андрей Рубанов. В поддержку предыдущих ораторов он высказал убеждение, что предприниматель — это настоящий герой новой России.



Директор и главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

"Как это произошло. Мне нравилось, что в Советском Союзе существовало уважение к творческому созидательному труду, поэтому для меня предприниматель — это прежде всего человек, занимающийся созидательным трудом, умеющий из ничего сделать нечто. Потому что когда-то на месте этого города было пустое место, а потом пришли созидатели и сделали это. И я этот пафос постарался передать своим героям. Большинство моих героев — предприниматели, бизнесмены. Я писал на основе личного опыта. И вот, написал множество книг на эту тему и ни одна из этих книг не стала бестселлером. Я ездил по стране, общался с людьми, пытался понять, почему предприниматель не стал героем. Во-первых у нас бизнесменов считают буржуями и попросту не любят. Как работают классовые различия: бедный никогда не поймет богатого и будет ему завидовать, даже если он порядочный человек. И богатый никогда не поймет бедного. Предприниматель наполняет казну деньгами, платит налоги, создает рабочие места. Я спрашивал, понимают ли это люди — нет, они этого не понимают. Я долбился в эту стену. Может ли предприниматель быть героем? Может, если мы объясним, что без созидательного труда не будет этой страны и она создана людьми, которые удовольствие получали от творческого созидательного процесса", — высказался писатель.

Напротив, представитель предпринимательской среды, генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев усомнился в том, что предприниматели должны быть героями только потому, что они занимаются бизнесом.

"Я, конечно, сильно не согласен с тем, что государство не занимается идеологией. В наши времена детей воспитывали летчиками, космонавтами и так далее, а в 90-е годы они стали бандитами и путанами. Кто стал? Те, кого и воспитывали. А сейчас я перестал смотреть телевизор из-за того, как государство занимается идеологией, перестал слушать радио и прячусь от всего этого. А воспитывать предпринимателей через литературу — только этого и не хватало! Предприниматели — это такие люди, которых не надо воспитывать, их достаточно просто не сажать. А что касается литературы, то мне не нравится выражение "делать героя". Литература ведь сама подмечает те процессы, которые идут у нас в настоящем. Ее нельзя сфальсифицировать, мы все чувствуем и видим. Без искренности она пройдет мимо кассы. Ну не герой у нас предприниматель. И я не уверен, что он должен быть героем. Каждый человек должен быть героем. Почему героем должен быть предприниматель именно как предприниматель. Он должен работать, зарабатывать, делать свое дело. У нас какая жизнь, такие и герои — литература сама подсмотрит и кристаллизуется. Не надо ничего выдумывать", — высказался Дмитрий Алексеев.



Предприниматель Дмитрий Алексеев и писатель Андрей Геласимов. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Когда дискуссия зашла далеко в сторону предпринимательства, государственного регулирования и проблем среднего класса, модератор дискуссии Виктор Суханов предоставил слово доктору филологических наук и директору института иностранных языков Чанчуньского университета госпоже Ван Цзиньлин. Профессор сообщила, что учить китайских студентов русскому языку невозможно без обучения русской культуре и литературе.

"Мы постоянно сравниваем героев русской китайской литературы. В настоящее время в Китае много переводов современной русской литературы. Мы выпустили две хрестоматии современных русских рассказов. В то же время с привлечением российских специалистов перевели 11 китайских писателей. Хочу сказать, что герой русской литературы в глазах китайцев — это боец. Русская нация — это народ бойцов. Русские не уступают, никому не подчиняются, они делают все лучше, чем другие. И в таком отношении мы воспитываем наших молодых людей, чтобы они учились у русских героев, чтобы они научились быть настойчивыми, инновационными, творческими людьми. У нас в Китае по всем телевизионным каналам часто показывали фильм "Как закалялась сталь", "Молодая гвардия" и так далее. Мы постоянно занимаемся переводами материалов, не только XX века, но и XIX века. Сейчас мы занимаемся эмигрантской русской литературой на территории Харбина. Мы бы хотели видеть положительных героев у современных писателей, которые могли бы создать положительные образы, даже образы простых людей, которые живут своей судьбой, иногда нехорошей судьбой. Но я хочу сказать, что такие общечеловеческие черты объединяют все человечество", — рассказала Ван Цзиньлин.

О том, что следует говорить не только о героях современной России, но и героинях в своем выступлении сказала руководитель представительства "Агентства стратегических инициатив" в ДФО Ольга Курилова.

"Дети хотят быть Гагаринами, дети хотят быть Королевыми. Потому что поколение детей 2008-2010 года рождения родилось в более экономически стабильное время. Но я как педагог уверена, что все идет из семьи. И еще что я хотела бы сказать: мы сегодня говорим все про героев. И все герои у нас мужского рода. А все же всех героев, успешных мужчин по большей части делает женщина. Все-таки герои — это люди, которые любят свою профессию, качественно и с любовью делают то, что умеют. Недавно к нам приезжала Анна Константиновна Федермессер. Она по призванию занимаются паллиативной помощью, хосписами. У нас не принято рассуждать о смерти. Но она перевернула мое сознание. Она сказала, что они помогают достойно и красиво принимать эту часть жизни, потому что у человека судьба такая, у ребенка такая судьба. И вот он — герой нашего времени, про которого нужно говорить и писать", — высказалась Ольга Курилова.



Писатель и журналист Василий Авченко. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Эту тему подхватил и писатель Василий Авченко. Он напомним, что в Приморье в области героизма присутствует "праведный дальневосточный феминизм" в лице капитана Анны Щетининой, первооткрывательницы якутских алмазов Ларисы Попугаевой, изобретательницы "Птичьего молока" Анны Чулковой.

Вспомнить про самых молодых героев современной России предложил писатель Андрей Геласимов. Он поделился опытом своего общения с "поколением мемов".

"Я веду первый курс в университете, это вчерашние школьники. И весь первый семестр я испытывал шок. Их герои — это мемы. Это поколение мемов. Это та специя, которая уже добавлена в их сознание. Не только они меняются, но и я меняюсь Но поскольку для меня важно знать в лицо то, с чем я общаюсь. Сначала мне было непонятно вообще, непонятен был даже принцип юмора. Я обращался к своим сыновьям. спрашивал, почему это смешно. Они мне объясняли. Там даже мизансцена влияет. Там есть масса отсылок и аллюзий на массовую культуру. У меня один из замечательных студентов, очень талантливый и серьезный мальчик — его никнейм в контакте Тирион Ланистер. Я спросил, зачем, это ведь просто персонаж массовой серьальной истории. А он берет себе этот псевдоним не потому, что он восхищается героем сериала о Вестеросе, а потому, что ему это смешно, это забавно, он в этот момент насмехается и над сериалом, и над собой. Там идет двойной, тройной слой иронии, который эти ребята считывают. У меня весь первый семестр ушел на то, чтобы начать прислушиваться к тому, что их волнует. Вот что такое новый герой", — высказался писатель.

В заключении двухчасовой дискуссии Геласимов в примирение позиций всех участников отметил, что "общий знаменатель" о том, кто он — герой нашего времени, подведет литература уже после смерти писателей.

"Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор получился и дискуссия о роли государства. В поддержку Григория Куранова скажу, что все искусства Ренессанса — это заказ. Заказ государства, церкви, герцогов и т.д. С другой стороны мы не придем к общему знаменателю, я люблю писать про простого человека, Андрей Рубанов — про предпринимателей. Литература будет складываться из этих многих частностей. А общий знаменатель смогут найти, когда все это вместе мы сложим, и умрем", — подвел итог дискуссии писатель Геласимов.



Писатель Андрей Геласимов и руководитель АСИ в ДФО Ольга Курилова. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.