Трое хабаровчан в медицинских масках ограбили магазин в Приморье

Злоумышленники связали продавца с помощью скотча и, похитив деньги и товары, скрылись

Грабеж. Фото: pixabay.com

Суд в Приморье вынес приговор жителям Хабаровского края, совершившим разбойное нападение на продуктовый магазин в Артеме в январе 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленники ворвались в магазин в медицинских масках, связали продавца с помощью скотча, и украв деньги и товары, скрылись. В городе был введен план "Перехват", вскоре по горячим следам были задержаны трое уроженцев Хабаровского края в возрасте 45, 20 и 19 лет, которые во всем признались. Похищенное вернули владельцу.

В ходе рассследования было установлено, что 45-летний житель Хабаровского края, находясь в Амурске, в ходе распития спиртных напитков, предложил двум знакомым совершить разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Артеме. Ранее мужчина проживал какое-то время в Артеме недалеко от предполагаемого места преступления.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении преступления. Организатор разбойного нападения получил 3 года и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его 20-летнему подельнику дали 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Третий участник преступления приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно