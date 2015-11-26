Машинам запретят парковаться у входа на набережную Спортивной гавани

Знаки установят на участке в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина (СХЕМА)
Общество 11:43
Вход на набережную всегда заставлен автомобилями. Фото: ИА PrimaMedia

Вход на набережную Спортивной гавани во Владивостоке освободят от машин в связи с многочисленными жалобами и просьбами граждан. Знаки, запрещающие парковку автомобилей, установят в районе дома №1 по улице Адмирала Фокина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Этот участок настолько заставлен машинами, что в большинстве случаев затруднен проход даже пешеходам.

Схема

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Каждый день приезжаю на набережную, чтобы погулять с ребенком. Пройти тут с коляской просто невозможно, все настолько заставлено машинами. Хотя автомобилистам можно припарковаться в районе "Олимпийца", никому не мешать и спокойно идти гулять", — сказала одна из жительниц города.

В управлении дорог и благоустройства администрации города рассказали, что на основе мнения горожан мэрия и ГИБДД приняли совместное решение о необходимости установки на данном участке знаков "Остановка запрещена" вместе с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор". Дорожные службы планируют установить их здесь уже в ближайшее время.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Набережную Спортивной гавани во Владивостоке оградили от автохамов

Набережную Спортивной гавани во Владивостоке ждут большие перемены

Набережная Спортивной гавани Владивостока встречает горожан "дерзкой стрижкой" (ФОТО)

парковки автомобильные набережная

Платить нельзя въезжать: Владивосток недоумевает из-за парковки на набережной Цесаревича

8 мая, 18:05

Запаркованные обочины и пустая парковка: на Цесаревича вводят плату за въезд

6 мая, 15:34
Магазины "Билайн" оцепили специальными лентами
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia