Машинам запретят парковаться у входа на набережную Спортивной гавани

Знаки установят на участке в районе дома № 1 по улице Адмирала Фокина (СХЕМА)

Вход на набережную всегда заставлен автомобилями. Фото: ИА PrimaMedia

Вход на набережную Спортивной гавани во Владивостоке освободят от машин в связи с многочисленными жалобами и просьбами граждан. Знаки, запрещающие парковку автомобилей, установят в районе дома №1 по улице Адмирала Фокина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Этот участок настолько заставлен машинами, что в большинстве случаев затруднен проход даже пешеходам.



Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Каждый день приезжаю на набережную, чтобы погулять с ребенком. Пройти тут с коляской просто невозможно, все настолько заставлено машинами. Хотя автомобилистам можно припарковаться в районе "Олимпийца", никому не мешать и спокойно идти гулять", — сказала одна из жительниц города.

В управлении дорог и благоустройства администрации города рассказали, что на основе мнения горожан мэрия и ГИБДД приняли совместное решение о необходимости установки на данном участке знаков "Остановка запрещена" вместе с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор". Дорожные службы планируют установить их здесь уже в ближайшее время.