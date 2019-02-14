Набережную Спортивной гавани во Владивостоке ждут большие перемены

В мэрии обсудили комплексное развитие визитной карточки города

Совещание. Первые заместители: Константин Лобода, Ольга Козерацкая. И.о. главы Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба АГВ

Территорию набережной Спортивной гавани во Владивостоке готовят к новому летнему сезону. В планах администрации – расчистка пешеходной зоны, снос незаконных построек, благоустройство, открытие долгожданного туалета и запрет незаконных конных прогулок. Эти вопросы обсуждались совещании по вопросу комплексного развития главной набережной города, которое провел сегодня, 14 февраля, и.о. главы Олег Гуменюк, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Участие в совещании приняли заместители главы городской администрации, руководители управлений муниципальной собственности, градостроительства и архитектуры, экономического развития и правового управления, председатель Думы Владивостока Андрей Брик и представители других структур, ответственных за эту территорию.

На повестке не новый, но до сих пор очень актуальный вопрос: как сделать визитную карточку города, Спортивную набережную, современной, красивой, а главное удобной для горожан и гостей Владивостока зоной отдыха. В этот раз к решению этого вопроса подошли комплексно. Начало этой работе положило прямое поручение полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева: на главной городской набережной должна появиться полноценная пешеходная зона.

"На нашем городе сегодня лежит огромная ответственность, – начал заседание Олег Гуменюк. – Мы получили федеральный статус и наш город должен ему соответствовать. Сюда переезжает полпредство и множество других значимых структур, но даже не это главное. Мы должны сделать Владивосток современным и удобным прежде всего для наших жителей. И всем нам придётся много и качественно поработать. Начнем со Спортивной набережной (набережной Спортивной гавани — ред.)".

Надо отметить, что свой статус прогулочной зоны эта территория получила в 50-х годах прошлого века, когда тут появилась обустроенная набережная, украшенная скульптурами на спортивную тематику. Гавань получила название Спортивная. Но с тех пор своё изначальное назначение набережная утратила. Сегодня обновление одного из любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы ведется совместно с московским конструкторским бюро "Стрелка", которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.

Принято решение о возвращении на набережную Спортивной гавани полноценной прогулочной зоны. Для этого необходимо расчистить пешеходную дорожку, которая примыкает к парку с детскими аттракционами от чрезмерно разросшихся, незаконных торовых объектов. Работу по борьбе с незаконными НТО начал и активно ею занимался экс-глава Владивостока Виталий Веркеенко. Новые власти намерены ее продолжить.

Сейчас там работают многочисленные кафе, к которым жмутся разнообразные лотки и киоски. Как пояснили в управлении экономического развития, все эти объекты не имеют никакого официального статуса и не входят в официальную схему нестационарных торговых объектов. История появления этих построек теряется в сложных арендных отношениях. По информации управления муниципальной собственности, сейчас этот земельный участок свободен от прав третьих лиц и находится в муниципальной собственности, а павильоны имеют статус незаконных.

"Необходимо провести работу с предпринимателями, известить их о незаконности деятельности и дать бизнесу время освободить территорию, – дал поручение Олег Гуменюк. – После этого нужно, не откладывая дело в долгий ящик, приступать к расчистке территории. После этой работы нам предстоит привести набережную в порядок. К началу лета мы должны получить полноценную прогулочную зону на этом месте".

Тем не менее, торговля на этом месте останется. Для отдыхающих будут работать нестационарные лотки с мороженым и прохладительными напитками. Сегодня в схеме НТО на территории Спортивной набережной от с/к "Олимпиец" до пляжа "Юбилейный" официально выделено 17 мест. При этом торговлю сувенирами, так называемую "Аллею мастеров", перенесут в район амфитеатра. Финальным аккордом по формированию во Владивостоке цивилизованной нестационарной торговли стали рекомендации к их внешнему виду. Ларьки, киоски, павильоны должны украшать своим видом улицы и общественные пространства города, быть стильными, современными и обязательно чистыми, считают в управлении градостроительства и архитектуры.

К началу летнего сезона должны завершиться работы и по реконструкции общественного туалета. Общественная уборная была построена здесь в 70-е годы прошлого века, однако в 90-е ее закрыли. Так как объект лидировал в рейтинговом голосовании горожан (оно проходило в марте 2018 года) для первоочередной реконструкции среди общественных пространств и объектов, работы включены в план. На сегодняшний день объект предстоит подключить к системе канализации. Таким образом, к майским праздникам общественный туалет планируют открыть.

Отдельное внимание на совещании уделили незаконным конным прогулкам на территории Спортивной набережной. Прежде всего, вопрос стоит о небезопасности этих услуг. К тому же, к "конному" бизнесу зачастую привлекают несовершеннолетних, которые не несут никакой ответственности в случае любого происшествия.

"С этого сезона ситуация должна измениться, – убежден Олег Гуменюк. – Лошадям не место там, где располагаются лотки по продаже еды, где гуляют дети – это просто негигиенично. Никто не против самих лошадей и конного спорта, но для этого должны быть специальные места"

Как пояснили в правовом управлении, набережная как и площадь Борцов революции и другие центральные улицы, являются территориями общего пользования. 15 августа 2018 года дума Владивостока приняла правовой акт о правилах благоустройства в краевой столице, который чётко определяет, что выгул домашних и диких животных, выставки и выгул лошадей на территориях общего пользования запрещён. Теперь за соблюдением этих правил будут строго следить с привлечением сил ОМВД и административных комиссий.

"Помимо работ по наведению порядка на набережной к летнему сезону, мы продолжаем работу на перспективу. По-прежнему актуальны планы по объединению набережной Спортивной гавани и мыса Кунгасный в единую прогулочную зону, сейчас идёт проектная работа. Также обязательно будем ремонтировать городские пирсы. В этом году разработаем проекты, в следующем – найдём на это деньги. В любом случае, набережная, лицо нашего города, в ближайшее время